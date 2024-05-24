На Закарпатье мужчина уклонился от мобилизации, потому что «имеет 7 детей», но в их свидетельствах он не записан: как его наказал суд

Мужчина заявил, что имеет отсрочку от призыва, поскольку является «биологическим отцом семерых детей, трое из которых несовершеннолетние, находятся на его содержании и воспитании. Однако в свидетельствах о рождении детей запись об отце нет».

На Закарпатье 51-летний мужчина уклонился от военной службы. На суде он утверждал, что отец 7 детей. Приговор по делу №297/3582/23 вынес Береговский районный суд Закарпатской области.

Согласно материалам, подозреваемым является уроженец Закарпатья с образованием 8 классов. В марте 2023 года ВВК сочла его пригодным к мобилизации. Мужчине также дали повестку, однако он уклонился от мобилизации.

На суде житель Закарпатья вину возразил. Он заявил, что имеет отсрочку от призыва, поскольку является «биологическим отцом семерых детей, трое из которых несовершеннолетние, находятся на его содержании и воспитании. Однако в свидетельствах о рождении детей запись об отце нет».

На суде сожительница мужчины подтвердила, что живет с подсудимым без регистрации брака и является отцом их общих детей.

Суд получил копии свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, в которых отцом указан другой мужчина. Поэтому у суда нет доказательств того, что говорит подсудимый и его сожительница.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

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