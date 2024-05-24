WOG та Інтерсіті завершують 8-річну співпрацю

WOG та Інтерсіті припинять співпрацю у травні.

Джерело фото: azkwog

Мережа автозаправних комплексів в Україні, одна з найбільших мереж АЗК в Україні – Wog та Інтерсіті у травні припиняють 8-річну співпрацю. Про це повідомила мережа WOG у соцмережах.

«Іноді закінчуються навіть найщасливіші історії. Так сталося з WOG і «Інтерсіті». У кінці травня ми попрощаємося з нашою співпрацею та скажемо «до нових зустрічей!» Ми раді були бачити тебе всі 8 років у твоїх подорожах. Любили розділяти з тобою щасливі миті бажаної дороги і вранці, і ввечері. І якщо чесно — вже починаємо ностальгувати за цим», – йдеться у повідомленні компінії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.