На Київщині стався вибух в будинку – знайшли тіло чоловіка

Правоохоронці попередньо з'ясували, що стався вибух газового балона.

На Київщині правоохоронці розслідують обставини вибуху в будинку, внаслідок якого загинув чоловік. Як повідомили у поліції області, у четвер, 23 травня, близько 11:00 години, до поліції Бучанщини надійшло повідомлення про вибух з подальшим займанням в одному з приватних домоволодінь у селі Колонщина. Після ліквідації пожежі працівники ДСНС виявили тіло 46-річного господаря.

Правоохоронці попередньо з'ясували, що стався вибух газового балона, але остаточну причину пожежі озвучать після проведення відповідної експертизи.

За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини, слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.