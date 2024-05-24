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Які причини звільняють від відповідальності за неявку до ТЦК, – пояснили в Мінооборони

11:41, 24 травня 2024
У разі неявки до ТЦК, у найкоротший термін громадянин має повідомити військкомат про причини.
Які причини звільняють від відповідальності за неявку до ТЦК, – пояснили в Мінооборони
Джерело фото: znaj.ua
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У разі невиконання обов'язку з'явитися за викликом ТЦК та СП для військовозобов'язаного передбачена адміністративна відповідальність. Проте існують поважні причини, які можуть звільнити від явки до ТЦК та СП після вручення повістки. Про це повідомило Мінооборони.

Поважними причинами для неприбуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, вважаються:

  • Перешкоди стихійного характеру;
  • Хвороба громадянина;
  • Воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які унеможливили особисту явку у визначений пункт і строк;
  • Смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка).

У разі неприбуття громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб. Після цього необхідно прибути до ТЦК та СП протягом 7 календарних днів. Причини неявки повинні бути підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін виключив норму, за якою жінки-медики, які не стоять на обліку в ТЦК, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані.

Нагадаємо, відтепер якщо працівники працюють дистанційно чи у відпустці, керівник бізнесу повинен буде відправити їм повістки від ТЦК поштою і показати ці відправлення ТЦК.

Крім того, ми писали, що «ловити» ухилянтів на вулиці незабаром буде непотрібно – все відображатиметься в електронному реєстрі, а штрафи зможуть виписати заочно.

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