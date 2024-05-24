Кабмин изменил порядок предоставления отсрочек чиновникам-экспертам, анализирующим нормативные акты в правительстве, Верховной Раде и Офисе Президента

Экспертов-аналитиков в Кабмине, парламенте и ОП выделили отдельно, и определили для них порядок предоставления документов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», закон 3633-IX об усилении мобилизации ввел новую категорию лиц, которым безусловно предоставляется право на отсрочку, фактически приравняв их к лицам с инвалидностью.

Это государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно правовых актов, государственные служащие, которые непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады и Кабинета Министров.

То есть отдельно без какого-либо лимита в 50% бронируются чиновники, работающие с проектами документов и принятыми законами и постановлениями, а также «айтишники» в указанных органах.

Их выделили в отдельную категорию, в отличие от других чиновников, теперь бронирующихся только наполовину (категории «Б» и «В»).

Порядок предоставления отсрочек «экспертам» и «айтишникам» определен в Порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденным постановлением Кабмина от 16 мая №560. Правительство дополнительно внесло изменения в этот порядок постановлением от 21 мая №591.

Так, для получения отсрочки они должны представить:

справку о занимаемой должности,

выписку из приказа (распоряжения) о назначении на должность, заверенные Государственным секретарем министерства, уполномоченным лицом Офиса Президента, Аппарата Верховной Рады.

Вместе с тем, возникает определенная нормативная неясность с точки зрения, должны ли они лично подавать эти документы или это за них делает руководитель соответствующего органа.

Так, в приложении 5 к постановлению №560 говорится, что в отношении забронированных на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также по предприятиям, учреждениям и организациям в порядке, установленном КМУ, и состоящих на специальном военном учете, ходатайство в комиссию ТЦК подается руководителем органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации по оформлению отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации военнообязанных, забронированных в порядке , определенном КМУ, и выписка из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанных.

Однако в отношении экспертов и айтишников, работающих в ОП, министерствах, Верховной Раде (выделенных по новому закону в отдельную категорию) определен только перечень документов, подтверждающих отсрочку, но кто подает документы в комиссию ТЦК – в приложении не указано.

Так, Порядок лишь определяет, что при наличии оснований для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период военнообязанные (кроме забронированных) лично подают на имя председателя комиссии районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или его отдела заявление по форме, определенной в приложении 4, к которой прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению 5. Заявление военнообязанного подлежит обязательному регистрации.

Органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации обязаны оформить отсрочку от призыва на военную службу при мобилизации военнообязанным работникам (государственным служащим), которые забронированы в порядке, определенном КМУ, в районном (городском) ТЦК, на территории ответственности которого они размещаются.

Таким образом, возникает вопрос, зачем законодатель выделил «экспертов» и «айтишников» в отдельную категорию забронированных, тем самым внеся путаницу в порядок предоставления отсрочки.

Автор: Наталья Мамченко

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