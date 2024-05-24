Практика судів
  1. В Україні

Як довго комісія ТЦК та СП розглядатиме документи на відстрочку від призову, – розповіло Міноборони

13:28, 24 травня 2024
Про рішення комісії ТЦК та СП повідомлять телефоном, листом або поштою.
Як довго комісія ТЦК та СП розглядатиме документи на відстрочку від призову, – розповіло Міноборони
Джерело фото: УНІАН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Раніше «Судово-юридична газета» описувала порядок надання відстрочок. Зокрема, для встановлення факту здійснення догляду і, відповідно, оформлення відстрочки від призову, окремим військовозобов’язаним необхідно буде отримати додатковий документ. Комісія, куди входить ТЦК, зможе скасувати раніше прийняте рішення про надання відстрочки у разі втрати підстав.

Відстрочка – це відтермінування призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з наявністю підстав, визначених у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Щодо питань, які часто виникають у військовозобов’язаних, стосовно відстрочки від призову Міністерство оборони України надало роз'яснення:

Як отримати відстрочку?

Щоб отримати відстрочку, необхідно особисто з’явитися до ТЦК та СП з відповідними документами, які підтверджують право на відстрочку. Форму заяви та перелік документів можна знайти в Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560. Перелік необхідних документів залежить від підстави для відстрочки, визначеної у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Скільки часу розглядають документи на відстрочку?

Заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, розглядають протягом семи днів з дати їх надходження до комісії в ТЦК та СП. Термін розгляду може бути продовжено, якщо комісія звернулася за додатковою інформацією до інших державних органів. У такому випадку документи розглянуть не пізніше наступного дня після отримання відповіді.

Як дізнатися про наявність відстрочки?

Інформація про підтверджене право на відстрочку на основі поданих документів вноситься до реєстру військовозобов'язаних. Дізнатися про наявність цієї інформації можна, звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на обліку або через електронний кабінет військовозобов’язаного в системі Резерв+.

Як дізнатися про рішення щодо відстрочки?

Про прийняте комісією ТЦК та СП рішення повідомлять телефоном, листом на електронну адресу або поштою. У разі позитивного рішення військовозобов’язаному буде надано довідку, а у разі відмови - письмове повідомлення із зазначенням причин. Інформація про надану відстрочку також відображатиметься в мобільному застосунку для військовозобов’язаних Резерв+.

Чи можуть мене призвати, якщо документи на розгляд комісії вже подані?

Ні. До ухвалення комісією рішення щодо надання відстрочки військовозобов’язаний не направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби та не підлягає призову.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», закон 3633-IX про посилення мобілізації увів нову категорію осіб, яким безумовно надається право на відстрочку, фактично прирівнявши їх до осіб з інвалідністю. Крім того, Кабмін змінив порядок надання відстрочок чиновникам – експертам, які аналізують нормативні акти в Уряді, Верховній Раді та Офісі Президента.

Додамо, що право на відстрочку можна реалізувати лише до моменту набуття статусу військовослужбовця шляхом активних дій та оформлення цієї відстрочки уповноваженим органом – зокрема, ТЦК.

Крім того, «Судово-юридична газета» писала,  Кабмін вніс зміни до Положення про ТЦК – тепер вони перевірятимуть підстави надання відстрочок. Відповідні зміни внесені постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №558 до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидат на посаду судді відмовився від посади прямо під час засідання Ради правосуддя

Представник прокуратури повідомив, що посада судді йому більше не цікава.

Кабмін змінив порядок надання відстрочок чиновникам-експертам, які аналізують нормативні акти в Уряді, Верховній Раді та Офісі Президента

Експертів-аналітиків у Кабміні, парламенті та ОП виділили окремо, і визначили для них порядок надання документів.

Верховна Рада підтримала розширення підстав для розкриття банківської таємниці за запитами Мін’юсту та АРМА

Верховна Рада схвалила за основу законопроект про зобов’язання банків розкривати банківську таємницю у разі запиту АРМА чи Мін’юсту.

Відсутність грошей в бюджеті на виконання судового рішення по соціальній справі буде підставою звільнення керівника держоргану від штрафу

Народні депутати схвалили законопроект, яким пропонується штрафувати керівників держорганів за невиконання судових рішень на суму до 121 тисяч грн, але при цьому дозволити звільняти їх від штрафу на підставі відсутності грошей в бюджеті.

Хто з суддів в останні роки відряджався до Національної школи суддів або й досі там перебуває у відрядженні: список

Деякі судді проводять у відрядженнях до НШСУ чималий час свого життя.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді