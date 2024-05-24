Як довго комісія ТЦК та СП розглядатиме документи на відстрочку від призову, – розповіло Міноборони

Про рішення комісії ТЦК та СП повідомлять телефоном, листом або поштою.

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Раніше «Судово-юридична газета» описувала порядок надання відстрочок. Зокрема, для встановлення факту здійснення догляду і, відповідно, оформлення відстрочки від призову, окремим військовозобов’язаним необхідно буде отримати додатковий документ. Комісія, куди входить ТЦК, зможе скасувати раніше прийняте рішення про надання відстрочки у разі втрати підстав.

Відстрочка – це відтермінування призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з наявністю підстав, визначених у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Щодо питань, які часто виникають у військовозобов’язаних, стосовно відстрочки від призову Міністерство оборони України надало роз'яснення:

Як отримати відстрочку?

Щоб отримати відстрочку, необхідно особисто з’явитися до ТЦК та СП з відповідними документами, які підтверджують право на відстрочку. Форму заяви та перелік документів можна знайти в Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560. Перелік необхідних документів залежить від підстави для відстрочки, визначеної у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Скільки часу розглядають документи на відстрочку?

Заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, розглядають протягом семи днів з дати їх надходження до комісії в ТЦК та СП. Термін розгляду може бути продовжено, якщо комісія звернулася за додатковою інформацією до інших державних органів. У такому випадку документи розглянуть не пізніше наступного дня після отримання відповіді.

Як дізнатися про наявність відстрочки?

Інформація про підтверджене право на відстрочку на основі поданих документів вноситься до реєстру військовозобов'язаних. Дізнатися про наявність цієї інформації можна, звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на обліку або через електронний кабінет військовозобов’язаного в системі Резерв+.

Як дізнатися про рішення щодо відстрочки?

Про прийняте комісією ТЦК та СП рішення повідомлять телефоном, листом на електронну адресу або поштою. У разі позитивного рішення військовозобов’язаному буде надано довідку, а у разі відмови - письмове повідомлення із зазначенням причин. Інформація про надану відстрочку також відображатиметься в мобільному застосунку для військовозобов’язаних Резерв+.

Чи можуть мене призвати, якщо документи на розгляд комісії вже подані?

Ні. До ухвалення комісією рішення щодо надання відстрочки військовозобов’язаний не направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби та не підлягає призову.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», закон 3633-IX про посилення мобілізації увів нову категорію осіб, яким безумовно надається право на відстрочку, фактично прирівнявши їх до осіб з інвалідністю. Крім того, Кабмін змінив порядок надання відстрочок чиновникам – експертам, які аналізують нормативні акти в Уряді, Верховній Раді та Офісі Президента.

Додамо, що право на відстрочку можна реалізувати лише до моменту набуття статусу військовослужбовця шляхом активних дій та оформлення цієї відстрочки уповноваженим органом – зокрема, ТЦК.

Крім того, «Судово-юридична газета» писала, Кабмін вніс зміни до Положення про ТЦК – тепер вони перевірятимуть підстави надання відстрочок. Відповідні зміни внесені постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №558 до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

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