Митні режими та встановлення митної вартості: огляд практики КАС ВС

Опубліковано огляд судової практики КАС ВС щодо митної справи.

Верховний Суд поділився оглядом судової практики Касаційного адміністративного суду щодо митної справи за період 2018 рік – квітень 2024 року.

Зазначається, що митна справа є актуальною, оскільки становить важливу складову зовнішньоекономічної діяльності та має прямий вплив на бізнесове середовище.

В аналітичному матеріалі висвітлено актуальну судову практику щодо:

класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД;

митних режимів та встановлення митної вартості;

митних процедур;

заходів відповідальності у сфері зовнішньоекономічної діяльності тощо.

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