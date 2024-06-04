Студентам станет проще получить справку для отсрочки – в МОН объявили об изменениях

Для получения справки для ТЦК студенты должны обратиться в учреждение образования, где они учатся.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», справки для ТЦК о том, что студент получает образование на определенном уровне, будут формироваться в Единой государственной базе по вопросам образования (ЄДЕБО).

В МОН проинформировали, что реализована возможность учреждениям образования формировать справки о соискателе образования по данным ЄДЕБО в соответствии с формой, определенной приложением 9 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период.

Для получения справки студентам дневной или дуальной формы обучения необходимо будет обратиться в свое учреждение образования.

Проверить достоверность справки можно на сайте ЄДЕБО info.edbo.gov.ua, указав ее номер и РНОКПП соискателя образования, или воспользовавшись QR-кодом, указанным на выданной справке.

В МОН отметили, что в форме справки указано, не нарушает ли текущее получение образования последовательности, определенной ч. 2 ст. 10 Закона Украины «Об образовании».

Ранее сообщалось, что студентам-парням, находящимся за границей, отсрочат подачу военно-учетных документов в учебные заведения.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин обновил правила пересечения границы для студентов – как парням поехать на учебу.

Добавим, что мужчины, получающие второе высшее образование, сохраняют право на отсрочку до конца учебного года.

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