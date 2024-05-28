Стало известно, кто будет выдавать студентам справку об обучении для ТЦК

Заведение образования будет формировать справки в ЕГЭБО и выдавать их студентам дневной или дуальной форм обучения.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Справки ТЦК о том, что ученик или студент получает образование на определенном уровне, будут формировать в Единой государственной базе по вопросам образования (ЕДЕБО).

Как сообщает издание Освіта.ua, соответствующее разъяснение направлено Министерством образования и науки руководителям заведений профессионального, профессионального высшего и высшего образования.

Получение соответствующей справки предусмотрено Порядком проведения призыва граждан на службу при мобилизации на особый период.

Для получения такой справки учащиеся, студенты, магистранты или аспиранты должны обратиться в учебное заведение, где они учатся.

Именно учебное заведение будет формировать справки в ЕГЭБО и выдавать их студентам дневной или дуальной форм обучения.

В МОН добавили, что сейчас идет работа над доработкой программного обеспечения ЕГЕБО для создания возможности формировать такие справки.

Ранее сообщалось, что студентам-парням, находящимся за границей, отсрочат подачу военно-учетных документов в учебные заведения.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин обновил правила пересечения границы для студентов – как парням поехать на учебу.

Добавим, что мужчины, получающие второе высшее образование, сохраняют право на отсрочку до конца учебного года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.