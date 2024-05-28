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977 миллионов евро военной помощи: Украина и Бельгия подписали двустороннее соглашение о безопасности

12:40, 28 мая 2024
Впервые в таком соглашении указано точное количество истребителей F-16 – 30 – которые будут поставлены в Украину до 2028 года, – Владимир Зеленский.
977 миллионов евро военной помощи: Украина и Бельгия подписали двустороннее соглашение о безопасности
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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Согласно документу, Украина получит от Бельгии не менее 977 миллионов евро военной помощи в этом году. Это соглашение действует в течение 10 лет с даты его подписания.

"В таком соглашении впервые указано точное количество истребителей F-16 – 30, которые будут поставлены в Украину к 2028 году, а первые поступят уже в этом году. Соглашение гарантирует своевременную помощь в безопасности Бельгии, современную бронетехнику, оборудование для обеспечения потребностей ВМС и ПВО Украины, безопасность ВМС, разминирование, участие в артиллерийской коалиции, военная подготовка", – сообщил Зеленский.

Документ также предусматривает оборонно-промышленную кооперацию, поддержку украинской Формулы мира, усиление санкций против рф, возмещение нанесенного ею ущерба, использование замороженных российских активов и восстановление экономики.

"Украина и Бельгия также будут углублять сотрудничество в сфере разведки, кибербезопасности и противодействия дезинформации. Бельгия также поддерживает будущее членство Украины в ЕС и НАТО", — добавил Президент.

Напомним, что первые истребители от Бельгии Украина смогут получить уже до конца года.

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