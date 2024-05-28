977 мільйонів євро військової допомоги: Україна та Бельгія підписали двосторонню безпекову угоду

Вперше в такій угоді вказана точна кількість винищувачів F-16 – 30 – які будуть поставлені в Україну до 2028 року, — Володимир Зеленський.

Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Згідно з документом, Україна отримає від Бельгії щонайменше 977 мільйонів євро військової допомоги у цьому році. Ця угода діє протягом 10 років із дати його підписання.

"У такій угоді вперше вказана точна кількість винищувачів F-16 – 30, які будуть поставлені в Україну до 2028, а перші надійдуть вже цього року. Угода гарантує своєчасну безпекову допомогу Бельгії, сучасну бронетехніку, обладнання для забезпечення потреб ВПС і ППО України, безпеку ВМС, розмінування, участь у артилерійській коаліції, військову підготовку", – повідомив Зеленський.

Документ також передбачає оборонно-промислову кооперацію, підтримку української Формули миру, посилення санкцій проти рф, відшкодування завданих нею збитків, використання заморожених російських активів та відновлення економіки.

"Україна і Бельгія також поглиблюватимуть співпрацю у сфері розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації. Бельгія також висловлює підтримку майбутньому членству України в ЄС та НАТО", — додав Президент.

Нагадаємо, що перші винищувачі від Бельгії Україна зможе отримати вже до кінця року.

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