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Швеція надає Україні новий енергетичний пакет на 56 млн євро

21:12, 28 травня 2024
Швеція фінансує стабільне енергопостачання в Україні на 56 млн євро.
Швеція надає Україні новий енергетичний пакет на 56 млн євро
Джерело фото: gettyimages
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Уряд Швеції оголосив про надання нового енергетичного пакету для України на загальну суму 650 мільйонів шведських крон (понад 56 мільйонів євро). Про це повідомила прес-служба уряду Швеції.

Зазначено, що ця підтримка спрямована на забезпечення стабільного енергопостачання в Україні, аби основні державні послуги, такі як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати без перешкод.

Нова допомога фінансується з бюджету допомоги Швеції і управляється Sida (Шведське агентство міжнародного розвитку) від імені уряду. Пакет підтримки складається з двох частин:

  • 500 мільйонів шведських крон буде надано через Фонд енергетичної підтримки України організації «Енергетичне співтовариство».
  • 150 мільйонів шведських крон – через Програму розвитку ООН (ПРООН).

Уряд Швеції підкреслює, що підтримка через ПРООН буде спрямована на термінове будівництво енергетичної інфраструктури в Україні.

Через високі потреби в технічному обладнанні та інших ресурсах для виробництва енергії, таких як генератори, трансформатори, установки та навчання персоналу, пріоритет надаватиметься Харкову. Проте допомогу зможуть отримати й інші регіони України, зокрема Одеса, Київ і Миколаїв.

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