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Плив до коханої, а потрапив до наряду: як закоханий «Ромео в плавках» з Молдови прямував на побачення до українки

16:13, 28 травня 2024
Молдованин намагався незаконно перетнути кордон України заради побачення з українкою.
Плив до коханої, а потрапив до наряду: як закоханий «Ромео в плавках» з Молдови прямував на побачення до українки
Джерело фото: DPSUkr
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Громадянин Молдови, якого охрестили «Ромео в плавках», намагався нелегально перетнути кордон України, щоб побачитися зі своєю коханою українкою. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Раніше чоловіку заборонили в’їзд в Україну на п'ять років через порушення правил перебування під час попереднього візиту. Однак він вирішив не чекати закінчення терміну заборони і спробував перетнути річку Дністер.

На березі його зустріла не кохана, а прикордонний наряд. За спробу незаконного перетину кордону йому тепер заборонено в’їзд в Україну на 10 років. Іноземцю доведеться відповідати перед законом за свої дії.

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