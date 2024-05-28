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Гуцульську сирну пластику та ритуальний танець «Сербен» внесли до нематеріальної культурної спадщини України

20:51, 28 травня 2024
До переліку долучили чотири народні традиції.
Гуцульську сирну пластику та ритуальний танець «Сербен» внесли до нематеріальної культурної спадщини України
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Міністерство культури та інформаційної політики додало чотири народні традиції до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. 

Йдеться про традиції Гуцульщини, Покуття, Волині та Бессарабії. 

Серед нових елементів спадщини українців:

  • Традиція виконання ритуального чоловічого танцю «Сербен» у селі Чортовець Городенківської міської ради. Його виконують на Великдень чоловіки біля церкви. Етнографи вважають, що він схожий сербський військовий чоловічий танець. Крім села Чортовець сербен також популярний у місцях компактного проживання уродженців села за кордоном.
  • Культура традиційної гуцульської сирної пластики. Ця традиція побутує в селах Брустури, Космач, Прокурава, Шепіт, Річка, Снідавка Косівського району та селах Криворівня, Чорний потік, Красник Верховинського району;
  • Весільний обряд «читання корони» Волині. Його спільно подали на затвердження Рівненська та Волинська області.
  • Традиційна народна гра «Ашик», розповсюджена на півдні Одеської області у місцях компактного проживання болгар і гагаузів, зокрема в селах Городнє, Виноградівка Болградського району, Котловина Ізмаїльського району.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Мінкульт визнав каву кримських татар культурною спадщиною України. 

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