Гуцульську сирну пластику та ритуальний танець «Сербен» внесли до нематеріальної культурної спадщини України

До переліку долучили чотири народні традиції.

Міністерство культури та інформаційної політики додало чотири народні традиції до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

Йдеться про традиції Гуцульщини, Покуття, Волині та Бессарабії.

Серед нових елементів спадщини українців:

Традиція виконання ритуального чоловічого танцю «Сербен» у селі Чортовець Городенківської міської ради. Його виконують на Великдень чоловіки біля церкви. Етнографи вважають, що він схожий сербський військовий чоловічий танець. Крім села Чортовець сербен також популярний у місцях компактного проживання уродженців села за кордоном.

Культура традиційної гуцульської сирної пластики. Ця традиція побутує в селах Брустури, Космач, Прокурава, Шепіт, Річка, Снідавка Косівського району та селах Криворівня, Чорний потік, Красник Верховинського району;

Весільний обряд «читання корони» Волині. Його спільно подали на затвердження Рівненська та Волинська області.

Традиційна народна гра «Ашик», розповсюджена на півдні Одеської області у місцях компактного проживання болгар і гагаузів, зокрема в селах Городнє, Виноградівка Болградського району, Котловина Ізмаїльського району.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Мінкульт визнав каву кримських татар культурною спадщиною України.

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