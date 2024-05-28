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Верховна Рада, ТЦК та оборонка: Кабмін визначив, які об'єкти мають «бронь» на відключення електроенергії

12:17, 28 травня 2024
Уряд визначив об'єкти, які забезпечуватимуть електропостачанням у пріоритетному порядку.
Верховна Рада, ТЦК та оборонка: Кабмін визначив, які об'єкти мають «бронь» на відключення електроенергії
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Кабінет міністрів України визначив перелік критично важливих об’єктів України, яким забезпечуватимуть пріоритетне електропостачання. Відповідний список затверджено постановою КМУ № 600 від 24 травня 2024 року.

Переліком визначаються об'єкти, які не мають під час планових чи аварійних відключень позбавлятись хоча б мінімального енергоживлення.

Першим пунктом постанови визначено, що до таких об'єктів включають об’єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення, включених до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури.

Також у переліку бронювання від відключень:

  • заклади охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;
  • військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (зокрема об’єкти, що використовуються для 9 територіальної громади в умовах воєнного стану);
  • підприємства оборонного комплексу України, зокрема ті, що виконують мобілізаційні завдання із створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також підприємства залізничного транспорту;
  • підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни, підприємства з неперервним циклом виробництва;
  • електронні комунікаційні мережі:
  • органи державної влади (Верховна Рада, Кабінет Міністрів, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об’єкти ДСНС).

Зазначається, що переліки критично важливих об’єктів готуються та затверджуються обласними та Київською міською держадміністраціями.

Як відомо, 24 травня, Кабінет Міністрів України схвалив постанову, що передбачає вдосконалення механізму балансування роботи Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України та безперебійне електропостачання критично важливим споживачам в умовах дефіциту електроенергії та застосування стабілізаційних обмежень, обумовлених масовими пошкодженнями критичної енергетичної інфраструктури.

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