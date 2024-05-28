Верховна Рада, ТЦК та оборонка: Кабмін визначив, які об'єкти мають «бронь» на відключення електроенергії

Кабінет міністрів України визначив перелік критично важливих об’єктів України, яким забезпечуватимуть пріоритетне електропостачання. Відповідний список затверджено постановою КМУ № 600 від 24 травня 2024 року.
Переліком визначаються об'єкти, які не мають під час планових чи аварійних відключень позбавлятись хоча б мінімального енергоживлення.
Першим пунктом постанови визначено, що до таких об'єктів включають об’єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення, включених до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури.
Також у переліку бронювання від відключень:
Зазначається, що переліки критично важливих об’єктів готуються та затверджуються обласними та Київською міською держадміністраціями.
Як відомо, 24 травня, Кабінет Міністрів України схвалив постанову, що передбачає вдосконалення механізму балансування роботи Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України та безперебійне електропостачання критично важливим споживачам в умовах дефіциту електроенергії та застосування стабілізаційних обмежень, обумовлених масовими пошкодженнями критичної енергетичної інфраструктури.
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