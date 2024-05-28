Верховная Рада, ТЦК и оборонка: Кабмин определил, какие объекты имеют «бронь» на отключение электроэнергии

Кабинет Министров Украины определил перечень критически важных объектов Украины, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение. Соответствующий список утвержден постановлением КМУ №600 от 24 мая 2024 года.
Перечнем определяются объекты, которые не должны во время плановых или аварийных отключений лишаться хотя бы от минимального энергопитания.
Первым пунктом постановления определено, что такие объекты включают объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения, включенных в Реестр объектов критической инфраструктуры.
Также в списке бронирования от отключений:
Отмечается, что списки критически важных объектов готовятся и утверждаются областными и Киевской городской госадминистрациями.
Как известно, 24 мая Кабинет Министров Украины одобрил постановление, предусматривающее усовершенствование механизма балансирования работы Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины и бесперебойное электроснабжение критически важным потребителям в условиях дефицита электроэнергии и применения стабилизационных ограничений, обусловленных массовыми повреждениями критической энергетической инфраструктуры.
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