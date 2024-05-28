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Верховная Рада, ТЦК и оборонка: Кабмин определил, какие объекты имеют «бронь» на отключение электроэнергии

12:17, 28 мая 2024
Правительство определило объекты, которые будут обеспечиваться электроснабжением в приоритетном порядке.
Верховная Рада, ТЦК и оборонка: Кабмин определил, какие объекты имеют «бронь» на отключение электроэнергии
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Кабинет Министров Украины определил перечень критически важных объектов Украины, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение. Соответствующий список утвержден постановлением КМУ №600 от 24 мая 2024 года.

Перечнем определяются объекты, которые не должны во время плановых или аварийных отключений лишаться хотя бы от минимального энергопитания.

Первым пунктом постановления определено, что такие объекты включают объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения, включенных в Реестр объектов критической инфраструктуры.

Также в списке бронирования от отключений:

  • заведения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;
  • воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки (в частности, объекты, используемые для 9 территориальной общины в условиях военного положения);
  • предприятия оборонного комплекса Украины, в частности выполняющие мобилизационные задачи по созданию, производству, ремонту и поставке вооружения, боеприпасов, военной техники, специальных комплектующих изделий, а также предприятия железнодорожного транспорта;
  • предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны; предприятия с непрерывным циклом производства;
  • электронные коммуникационные сети:
  • органы государственной власти (Верховная Рада, Кабинет Министров, центральные органы исполнительной власти, правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС).

Отмечается, что списки критически важных объектов готовятся и утверждаются областными и Киевской городской госадминистрациями.

Как известно, 24 мая Кабинет Министров Украины одобрил постановление, предусматривающее усовершенствование механизма балансирования работы Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины и бесперебойное электроснабжение критически важным потребителям в условиях дефицита электроэнергии и применения стабилизационных ограничений, обусловленных массовыми повреждениями критической энергетической инфраструктуры.

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