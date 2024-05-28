АРМА вернуло «Добробуту» более 1,8 млн гривен после отмены ареста

АРМА вернуло средства ООО «ДОБРОБУТ» с начисленными процентами более 200 тысяч гривен.

АРМА вернуло ООО «ДОБРОБУТ» средства вместе с начисленными процентами, которые превысили 200 тысяч гривен. Это стало возможным благодаря судебному решению, которое отменило арест средств, ранее переданных в Агентство по розыску и менеджменту активов в управление.

После поступления судебного решения, АРМА приняло решение вернуть денежные средства законному владельцу. Общая сумма выплат составила 1 832 857,46 гривен, из которых 205 225,26 гривен - это начисленные банком проценты. Таким образом, Агентство не только сохранило средства владельца, но и увеличило их стоимость.

Отмечается, что возврат средств осуществляется в течение трех дней при условии наличия судебного решения в Едином государственном реестре судебных решений, вступившего в законную силу, и предоставления полного пакета документов, подтверждающих законного владельца средств.

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