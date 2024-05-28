В Киеве на набережной Днепра обнаружили взрывчатку, — фото

Киевлянин наткнулся на опасную находку у реки в Дарницком районе.

В Киеве мужчина заметил взрывчатку во время отдыха на набережной Днепра. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Об опасной находке киевлянин сообщил правоохранителям. По его словам, во время отдыха у реки в Дарницком районе он нашел пакет с опасным предметом.

Патрульные быстро прибыли на место, огородили находку и вызвали взрывотехников и следователей для выяснения всех обстоятельств происшествия.

«Друзья, будьте бдительны! В случае обнаружения подозрительных предметов не касайтесь их и немедленно сообщите об этом соответствующим службам», — отметили в полиции.

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