Практика судов
  1. В мире

Умерла легендарная стюардесса Бетт Нэш, которая провела 67 лет в небе

15:02, 28 мая 2024
Стюардесса с 67-летним стажем Бетт Нэш умерла в возрасте 88 лет.
Умерла легендарная стюардесса Бетт Нэш, которая провела 67 лет в небе
Источник фото: The Guardian
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В возрасте 88 лет ушла из жизни Бетт Нэш, стюардесса с рекордным стажем - 67 лет. Она оставалась на своей должности до самой смерти, сообщает The Guardian.

Бетт Нэш начала свою карьеру в 1957 году в авиакомпании Eastern Airlines, которая сейчас не существует. Большую часть времени она летала между Вашингтоном и Бостоном, чтобы иметь возможность каждый вечер возвращаться домой и ухаживать за сыном, который имел синдром Дауна.

В 2022 году Книга рекордов Гиннеса признала ее стюардессой с наибольшим опытом работы в небе. По словам Бетт, именно романтика полетов побудила ее выбрать эту профессию.

«Я хотела быть стюардессой с тех пор, как я села в первый самолет - мне было 16 лет. Пилот и бортпроводник прошли через зал, и я подумал: «Боже мой, это для меня» - рассказала она в интервью CNN.

О ее смерти стало известно из заявления авиакомпании American Airlines, где она работала.

«Мы скорбим по поводу смерти Бетт Нэш, которая почти семь десятилетий с теплом заботилась о наших клиентах в воздухе. Бетт вдохновила поколение бортпроводников. Лети высоко, Бетт", - говорится в сообщении авиакомпании в социальных сетях.

Ассоциация профессиональных бортпроводников также выразила свои соболезнования, отметив, что Бетт «трогала многих своим теплом и преданностью».

Ранее Бетт диагностировали рак молочной железы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о защите государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры

Группа народных депутатов от «Слуги народа» инициировала комплексные изменения защиты информационных ресурсов Украины.

ВС отклонил заявление банка об отказе от иска, несмотря на принцип диспозитивности и возможности свободно распоряжаться процессуальными правами

Верховный Суд определил условия принятия судом отказа истца от административного иска.

Бронирование + или как суды пытаются решить вопрос мобилизации работников аппарата

Большинство военнообязанных работников аппаратов судам удается забронировать, но бронировать работников становится все сложнее.

В Реестре судебных решений невозможно будет найти решения по искам граждан против органов власти – Рада готовится принять закон

В частности, в Реестре судебных решений станет невозможно найти дела о социальной защите военнослужащих.

Задержание и доставка военнообязанного в ТЦК – КУоАП и постановление Кабмина 560 определяют основания по-разному

КУоАП устанавливает, что в ТЦК лицо может быть доставлено с целью составления протокола об админправонарушении «в случае невозможности составить его на месте совершения правонарушения, если составление протокола обязательно», а постановление Кабмина 560 позволяет задержать лицо просто в случае отказа от получения повестки.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду