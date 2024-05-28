Умерла легендарная стюардесса Бетт Нэш, которая провела 67 лет в небе

Стюардесса с 67-летним стажем Бетт Нэш умерла в возрасте 88 лет.

Источник фото: The Guardian

В возрасте 88 лет ушла из жизни Бетт Нэш, стюардесса с рекордным стажем - 67 лет. Она оставалась на своей должности до самой смерти, сообщает The Guardian.

Бетт Нэш начала свою карьеру в 1957 году в авиакомпании Eastern Airlines, которая сейчас не существует. Большую часть времени она летала между Вашингтоном и Бостоном, чтобы иметь возможность каждый вечер возвращаться домой и ухаживать за сыном, который имел синдром Дауна.

В 2022 году Книга рекордов Гиннеса признала ее стюардессой с наибольшим опытом работы в небе. По словам Бетт, именно романтика полетов побудила ее выбрать эту профессию.

«Я хотела быть стюардессой с тех пор, как я села в первый самолет - мне было 16 лет. Пилот и бортпроводник прошли через зал, и я подумал: «Боже мой, это для меня» - рассказала она в интервью CNN.

О ее смерти стало известно из заявления авиакомпании American Airlines, где она работала.

«Мы скорбим по поводу смерти Бетт Нэш, которая почти семь десятилетий с теплом заботилась о наших клиентах в воздухе. Бетт вдохновила поколение бортпроводников. Лети высоко, Бетт", - говорится в сообщении авиакомпании в социальных сетях.

Ассоциация профессиональных бортпроводников также выразила свои соболезнования, отметив, что Бетт «трогала многих своим теплом и преданностью».

Ранее Бетт диагностировали рак молочной железы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.