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Померла легендарна стюардеса Бетт Неш, яка провела 67 років у небі

15:02, 28 травня 2024
Стюардеса з 67-річним стажем Бетт Неш померла у віці 88 років.
Померла легендарна стюардеса Бетт Неш, яка провела 67 років у небі
Джерело фото: The Guardian
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У віці 88 років пішла з життя Бетт Неш, стюардеса з рекордним стажем – 67 років. Вона залишалася на своїй посаді до самої смерті, повідомляє The Guardian.

Бетт Неш розпочала свою кар'єру у 1957 році в авіакомпанії Eastern Airlines, яка зараз не існує. Більшу частину часу вона літала між Вашингтоном і Бостоном, щоб мати можливість щовечора повертатися додому і доглядати за сином, який мав синдром Дауна.

У 2022 році Книга рекордів Гіннеса визнала її стюардесою з найбільшим досвідом роботи у небі. За словами Бетт, саме романтика польотів спонукала її обрати цю професію.

«Я хотіла бути стюардесою з того часу, як я сіла в перший літак – мені було 16 років. Пілот і бортпровідник пройшли через зал, і я подумав: «Боже мій, це для мене» – розповіла вона в інтерв'ю CNN.

Про її смерть стало відомо із заяви авіакомпанії American Airlines, де вона працювала.

«Ми сумуємо з приводу смерті Бетт Неш, яка майже сім десятиліть із теплом піклувалася про наших клієнтів у повітрі. Бетт надихнула покоління бортпровідників. Лети високо, Бетт», – йдеться у повідомленні авіакомпанії в соціальних мережах.

Асоціація професійних бортпровідників також висловила свої співчуття, зазначивши, що Бетт «зворушувала багатьох своїм теплом та відданістю».

Раніше Бетт діагностували рак молочної залози.

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