В Реестре судебных решений невозможно будет найти решения по искам граждан против органов власти – Рада готовится принять закон

В частности, в Реестре судебных решений станет невозможно найти дела о социальной защите военнослужащих.

Почти все субъекты властных полномочий, которые обеспечивают работу государства, могут быть включены в список объектов критической инфраструктуры – от Минобороны до областного управления Пенсионного фонда или судов. Такой перечень сейчас закрыт, но туда секторальный орган может предложить включить фактически любой свой объект.

В настоящее время в Реестре судебных решений закрыты названия, адреса и т.д. военных частей. Однако, например, дела, где граждане судятся с Минобороны, можно идентифицировать по ключевым словам. Зачастую это дела о социальных выплатах. Например, по делу №120/13997/21-а, которое в марте 2024 года рассматривал Верховный Суд, женщина в интересах несовершеннолетних детей обратилась в суд с иском к Минобороны, в котором просила признать противоправным и отменить пункт протокола заседания комиссии Министерства обороны по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременного пособия; обязать Минобороны назначить и выплатить детям единовременную денежную помощь и т.д.

Или, например, Верховный Суд пересмотрел дело №440/3321/23 по иску матери погибшего полицейского к Главному управлению Национальной полиции о признании противоправным и отмене заключения об отказе женщине в назначении единовременной денежной помощи в случае гибели полицейского во время действия военного положения.

Поиск в Реестре судебных решений, который до сих пор остается свалкой текстов без структурирования, несмотря на изменения в руководстве ГСА, работает фактически только по ключевым словам и номеру конкретного дела.

Таким образом, убрав из Реестра судебных решений названия государственных органов, отвечающих, например, за социальные выплаты военнослужащим и их семьям, народные депутаты фактически предлагают закрыть возможность увидеть такие решения в реестре.

Как и любые другие решения, в которых упоминается название государственного органа, госпредприятия, учреждения или организации.

Соответствующий законопроект 7033-д, лежавший в парламенте с января 2023 года, 23 мая 2024 принят Верховной Радой за основу. Сейчас он готовится ко второму чтению.

В частности, депутаты предлагают закрыть наименования объектов критической инфраструктуры (список которых неисчерпаем и неизвестен, и куда, как уже было сказано, можно включить и управление пенсионного фонда, и сам суд, а даже средство массовой информации) и наименование объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики.

То есть увидеть, с кем же судился тот или иной гражданин в Реестре будет невозможно. Соответственно, невозможно будет и найти судебную практику, где ответчиком выступал определенный орган власти.

Также предлагается, чтобы даже если судебное разбирательство проходило в открытом судебном заседании, но разглашение отдельной информации - по убеждению суда - может навредить безопасности, суд имел право при направлении решения в Реестр определить соответствующую информацию не подлежащей разглашению (опубликованию).

То есть, полностью на усмотрение суда отдается вопрос, какую информацию следует закрыть. Критерии, которые определяли бы границы этого усмотрения, отсутствуют. То есть, закрыть можно будет любую информацию.

Кроме того, предлагается, чтобы Закон «О доступе к публичной информации» не распространялся на отношения по получению информации субъектами властных полномочий при осуществлении ими своих функций, а также отношения в сфере обращений граждан и доступа к судебным решениям. То есть гарантии доступа к публичной информации, изложенные в законе, будут существенно сужены.

Таким образом, во-первых, фактически данный законопроект предлагает выхолостить из Реестра все судебные решения, где упоминаются органы власти.

Например, органы, обеспечивающие пенсионные и социальные выплаты или предоставление социальных услуг, входят в Перечень секторов критической инфраструктуры, утвержденный постановлением Кабмина от 9 октября 2020 г. №1109. Соответственно, Минсоцполитики как секторальный орган в сфере защиты критической инфраструктуры идентифицирует все объекты критической инфраструктуры своего сектора (подсектора) критической инфраструктуры согласно Порядку отнесения объектов к критической инфраструктуре, утвержденному постановлением №1109 «Некоторые вопросы объектов критической инфраструктуры» .

То есть можно будет закрыть доступ к любому судебному решению, где фигурирует орган соцзащиты как ответчик по делу.

Аналогично это касается определения объектов секторальными органами, такими как Минобороны, ГСА, Минфин, Минздрав, Минэкономики и другие. В настоящее время конкретный перечень таких объектов содержится и обновляется в Реестре объектов критической инфраструктуры, но он закрыт (постановление КМУ от 28 апреля 2023 г. №415).

Во-вторых, вопрос реализации закона состоит и в самых технических возможностях Реестра судебных решений, который остается на уровне 2007 года. А точнее, в их отсутствии. Закрыть что-то в реестре «взмахом волшебной палочки» невозможно, это нужно делать «вручную».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о том, как Единый государственный реестр судебных решений из года в год превращается в свалку. Он наполняется сотнями решений каждый день, но толку от такого наполнения для аналитиков все меньше. Поиск по категориям дел практически не работает. Во многих случаях не указана или неправильно указана категория дела, имеют место неправильные (отсутствующие в справочнике) значения форм судебных решений и т.п.

Таким образом, база данных, которую можно было бы использовать во многих направлениях, например для построения прогнозов, анализа проблем правосудия и разработки соответствующих законопроектов, превращается в неструктурированную массу информации.

О том, что Реестр судебных решений вот-вот модернизируют, в ГСА утверждают уже около 10 лет. Также, ранее в ГСА рассказывали, что новый Реестр был дополнен критериями поиска, которых нет в нынешнем реестре, пользователи смогут отслеживать и сохранять судебные решения по параметрам предварительного поиска (в частности, судебную практику по определенному предмету спора), будут структурированы судебные решения для того, чтобы быстро находить релевантную практику, можно будет отслеживать частоту ссылок и таким образом видеть, какая правовая позиция поддерживается или не поддерживается судами и т. д. Впрочем, уже сменился и руководитель, и профильный заместитель ГСА по цифровизации, и руководство профильных госпредприятий, но воз и ныне там.

Автор: Наталья Мамченко

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