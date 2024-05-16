Выплата единовременного пособия матерям погибших полицейских зависит от того, как быстро Кабмин обновляет Перечень территорий, где ведутся боевые действия

Сама по себе гибель полицейского от ранения во время войны не является основанием для выплаты матери единовременной денежной помощи, ведь, по мнению Верховного Суда, эта выплата зависит также и от того, внесена ли территория, где произошла гибель в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия.

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Как известно, в Украине действует Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденный приказом Минреинтеграции от 22.12.2022 №309. Периодически в него вносятся изменения.

Например, 23 апреля 2024 года Минреинтеграции внесло изменения в этот приказ – и перенесло город Бахмут с территории активных боевых действий в категорию временно оккупированных рф (с 13.12.2023 года). Также в соответствии с ним, например, Волчанская городская территориальная община по состоянию на сегодняшний день является территорией «возможных боевых действий», а не «активных боевых действий».

Впрочем, как оказывается, от оперативности внесения изменений в этот перечень зависит также и возможность получить единовременную денежную помощь родственниками погибших в результате ранения полицейских. Об этом указал Верховный Суд в своем постановлении от 29 марта 2024 года по делу №440/3321/23.

По этому делу, рассматриваемому Верховным Судом, инспектор-снайпер взвода батальона патрульной службы полиции особого назначения «Полтава» погиб в начале полномасштабного вторжения, обеспечивая круглосуточную охрану Полтавского областного КП «Аэропорт-Полтава». Мать погибшего обратилась за получением помощи, но ей было отказано.

Решением Полтавского окружного административного суда, оставленным в силе постановлением Второго апелляционного административного суда, административный иск матери был удовлетворен. Впрочем, Верховный Суд упразднил эти судебные решения и направил дело на новое судебное разбирательство.

Суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что полицейский осуществлял мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф против Украины, усилению охраны объекта критической инфраструктуры - военного аэродрома в/ч путем обеспечения и несения круглосуточной охраны при выполнении задачи руководства по пополнению запасов продовольствия и вооружения попал под обстрел, в результате чего получил смертельное огнестрельное ранение и погиб.

Вместе с тем, как указала коллегия КАС ВС, судами не установлено/исследовано, отвечает ли гибель, произошедшая в г. Полтава, обстоятельствам, указывающим на возникновение права у членов семьи погибшего полицейского на единовременную денежную помощь, в размере установленном пунктом 2 Постановления №168, а именно:

наступила ли смерть полицейского при защите Родины, при непосредственном его участии в боевых действиях или обеспечении осуществления мер по национальной безопасности и обороне, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии (соответствие функциональному признаку);

находился ли он на момент смерти непосредственно в районах осуществления указанных мероприятий (соответствие территориальному признаку);

наступила ли смерть полицейского в период осуществления указанных мер (соответствие временному признаку), как того требуют в своей совокупности положения Постановления №168 и Порядка №376.

В частности, подчеркнул КАС ВС, «исходя из содержания Постановления №1364, единственным источником информации о территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированные рф является приказ Минреинтеграции, согласованный с Минобороны и сформированный на основании предложений военных администраций».

Нижче наводимо детальну аргументацію КАС ВС.

Отже, особливості окремих виплат (в тому числі ОГД), зокрема для поліцейських, врегульовані постановою Кабміну від 28 лютого 2022 року №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану».

На думку Верховного Суду, яку він висловив по цій справі, розуміння правової природи одноразової грошової допомоги сім`ям загиблих та померлих внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва) осіб, зазначених у пунктах 1- 1-2 Постанови № 168, необхідно розглядати у взаємозв`язку з особливостями виплати додаткової винагороди для різних категорій військовослужбовців та інших осіб, зазначених у пунктах 1- 1-2 Постанови № 168, в тому числі поліцейських, у разі несення ними служби в умовах воєнного часу.

На думку КАС ВС, додаткова винагорода може бути різною за розміром і основне значення при вирішенні цього питання має функціональна і територіальна складова.

Як зазначив КАС ВС, «функціональний критерій діяльності поліцейських в умовах воєнного стану набуває нового змісту, а тому у поєднанні із фактором територіальності (тобто виконання певних функцій у найбільш небезпечних місцях держави - територіях, де ведуться бойові дії) є головними чинниками, що впливають на розмір виплати додаткової винагороди».

Далі ВС зробив висновок, що виплата винагороди установлюється для певного кола осіб, стосовно яких розмежовуються райони, у який можлива їх діяльність (участь). Так, зокрема, щодо поліцейських це є райони ведення (здійснення) бойових дій або заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії.

Отже, законодавство розрізняє райони здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та райони проведення воєнних (бойових) дій, з розумінням таких пов`язується низка термінів, що визначені у Законі №1932-XII та Законі №2469-VIII «Про національну безпеку України».

Водночас, повертаючись до спірних правовідносин, що виникли у цій справі, та аналізуючи положення Постанови КМУ № 168 в контексті виплати саме одноразової грошової допомоги сім`ям осіб, зазначених у пунктах 1- 1-2 Постанови № 168, колегія суддів ВС зазначає наступне.

Відповідно до абзацу першого пункту 2 Постанови №168 сім`ям загиблих осіб, зазначених у пунктах 1- 1-2 цієї постанови, виплачується одноразова грошова допомога.

Абзац шостий пункту 2 Постанови № 168 передбачає, що виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої у цьому пункті, здійснюється також сім`ям осіб, зазначених у пунктах 1- 1-2 цієї постанови, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого у період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій рф території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави- агресора, у період здійснення зазначених заходів, не пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва).

Отже, в обох зазначених абзацах пункту 2 Постанови № 168 йдеться про особливий вид виплати - одноразової грошової допомоги сім`ям осіб, зазначених у пунктах 1- 1-2 цієї постанови, в тому числі поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва).

При цьому, виходячи з буквального змісту абзацу першого пункту 2 Постанови №168, Верховним Судом висновується, що Кабінет Міністрів України при установленні права сімей загиблих осіб на одноразову грошову допомогу не визначає жодних інших умов її виплати, окрім факту смерті особи у період воєнного стану.

Водночас, інший вид допомоги – одноразова грошова допомога сім`ям осіб, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), також пов`язаний з воєнним станом. Однак, на відміну від допомоги сім`ям загиблих осіб, положенням абзацу шостого пункту 2 Постанови №168 передбачено низку умов для виплати такої одноразової грошової допомоги, а саме:

1) наслідкова умова - отримання поранення (контузії, травми, каліцтва), яке спричинило смерть особи;

2) часова умова - отримання поранення (контузії, травми, каліцтва) саме в період воєнного стану;

3) функціональна умова - отримання поранення під час захисту Батьківщини, участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії;

4) територіальна умова - перебування безпосередньо в районах ведення (здійснення) зазначених у пункті 3 дій, зокрема на тимчасово окупованій рф території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора;

5) функціонально-часова - отримання поранення у період здійснення зазначених у пункті 3 дій;

6) наслідково-часова умова - настання смерті особи не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва).

Отже, на думку суддів КАС ВС, формальний зміст абзаців першого та шостого пункту 2 Постанови № 168 вказує на те, що Кабінет Міністрів установив виплату одноразової грошової допомоги при настанні одного і того ж наслідку – смерті особи, але залежно від її причин (загибель або в результаті, зокрема поранення) він застосував різні способи викладення змісту таких норм, зокрема щодо встановлення певних умов її виплати.

Якщо враховувати виключно буквальне формулювання зазначених вище норм (абзаців першого та шостого пункту 2 Постанови № 168), то Верховний Суд вважає, що можна дійти висновку, що у першому випадку право на одноразову грошову допомогу мають сім`ї всіх загиблих у період воєнного стану осіб, зазначених у пунктах 1- 1-2 Постанови № 168, зокрема поліцейських, безвідносно до будь-яких умов; у другому - сім`ї лише тих осіб, які відповідають зазначеним вище умовам (6 умов).

Водночас, колегія суддів вказує, що Кабмін уповноважив МВС визначити порядок і умови виплати одноразової грошової допомоги під час дії воєнного стану.

Щодо поліцейських МВС наказом від 21 червня 2022 року №376 затвердило Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі поліцейських під час дії воєнного стану.

Згідно з пунктом 1 цього Порядку № 376, останній визначає механізм оформлення документів і виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 2 Постанови №168 у разі загибелі поліцейських під час дії воєнного стану, які брали участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій рф території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора у період здійснення зазначених заходів, а також поліцейських, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого за вказаних обставин під час дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва).

Отже, передбачені у Порядку № 376 умови виплати ОГД безпосередньо пов`язані з переліком однакових обставин, за наявності яких може мати місце як загибель, так і смерть поліцейського, як підстава для виплати ОГД.

Таким чином, колегія суддів зазначає, що Порядок № 376, затверджений відповідно до Постанови № 168, фактично уточнив і деталізував положення абзацу першого пункту 2 цієї постанови щодо обставин, які вона сама не містить, але вони логічно випливають з її змісту та мети у правовому регулюванні цього кола питань.

З огляду на зазначене, Верховний Суд доходить висновку, що той факт, що абзац перший пункту 2 Постанови № 168 не визначає таке формулювання причини загибелі поліцейського, необхідне для призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі поліцейського, як «загинув у період дії воєнного стану під час участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій рф території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів», вказане не може означати достатність підстав для виникнення права на одноразову грошову допомогу в разі загибелі поліцейського лише умов воєнного стану.

Крім того, з огляду на зміст приписів пунктів 1 та 2 Постанови № 168, загибель поліцейського в період дії воєнного стану сама по собі не є достатньою умовою для виплати одноразової грошової допомоги в разі його загибелі. Така умова повинна враховуватися у взаємозв`язку з іншими умовами, що передбачені абзацом шостим пункту 2 цієї постанови для виплати ОГД сім`ям осіб, зазначених у пунктах 1- 1-2 цієї Постанови № 168, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва).

Колегія суддів також зазначає, що не вбачає наявності у Кабінету Міністрів України підстав закладати інший принцип щодо питання про право на одноразову грошову допомогу та розмежовувати умови її виплати в залежності від факту загибелі чи смерті осіб, зазначених у пунктах 1- 1-2 Постанови № 168.

Тому, перелік обставин, зазначених у абзаці шостому пункту 2 Постанови № 168 та пункту 1 Порядку № 376, є також необхідними умовами для виникнення права на одноразову грошову допомогу у сімей загиблих під час дії воєнного стану осіб - поліцейських.

Таким чином, виходячи з системного аналізу положень Закону № 580-VIII, Постанови №168 та Порядку № 376 колегія суддів вважає за необхідне сформулювати такий правовий висновок:

1) обставинами, що вказують на виникнення права у членів сім`ї загиблого поліцейського на одноразову грошову допомогу, у розмірі встановленому пунктом 2 Постанови № 168, є:

- настання загибелі поліцейського в період воєнного стану;

- загибель поліцейського настала під час захисту Батьківщини, безпосередньої його участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії (функціональна ознака);

- загибель поліцейського настала під час його перебування безпосередньо в районах здійснення вказаних заходів (виконанні дій), зокрема на тимчасово окупованій рф території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора (перелік не вичерпний) (територіальна ознака).

При цьому, виходячи зі змісту Постанови № 168 слід розмежовувати поняття «в районах їх ведення (здійснення)», яке, з одного боку, використовується у юридичній конструкції з такими функціональними ознаками, як «під час захисту Батьківщини, безпосередньої його участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії» взаємозв`язку з вказаних заходів (виконанні дій)», з іншого боку - поєднується в рівній мірі з кожною окремою такою ознакою формуючи самостійний достатній елемент, який може слугувати критерієм визначення обставини настання загибелі поліцейського, наприклад, «в районі здійснення заходів з відсічі і стримування збройної агресії», та поняття «в районах проведення воєнних (бойових) дій», яке використовується у законодавстві лише в другому реченні пункту 1 Постанови № 168 у поєднанні з такими функціональними ознаками, як «безпосередньої участі у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії», вказуючи цим на те, що кожна з функціональних умов для відповідної категорії осіб має здійснюватися виключно в районі саме проведення воєнних (бойових) дій, а не в районі здійснення відповідного заходу;

- загибель поліцейського настала у період здійснення зазначених заходів. Тобто ця обставина є доповнювальною й водночас єднальною попередніх двох, вказуючи, з одного боку, на часовий проміжок одночасності виконання функції (заходу, дій) й перебування в місці такого виконання, з іншого - на нерозривність зв`язку функціональної й територіальної ознак у часовому вимірі.

При цьому вказані обставини за їх видами мають становити обов`язкову сукупність у варіативному вигляді відповідного їх підвиду.

2) для встановлення наявності підстав виникнення у членів сім`ї загиблого поліцейського права на одноразову грошову допомогу, у розмірі, встановленому пунктом 2 Постанови № 168, в кожному конкретному випадку потребують з`ясування перераховані вище обставини, зокрема конкретизація й належність здійснюваних поліцейським в момент настання його загибелі дій до: а) захисту Батьківщини; б) бойових дій; в) заходів національної безпеки і оборони; г) відсічі і стримування збройної агресії, а також встановленню й перевірці місця (району) й часу (періоду) вчинюваних дій.

До того ж, колегія суддів зауважує, що запровадження воєнного стану в Україні та його триваючий характер, не ототожнюється із веденням активних бойових дій на всій території держави.

У зв`язку з цим Кабінет Міністрів постановою від 6 грудня 2022 року №1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» визначив механізм формування єдиного для всіх переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані рф.

Так, Кабінет Міністрів України установив, зокрема, що: перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затверджується Мінреінтеграції за формою згідно з додатком за погодженням з Міністерством оборони України на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій; до територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, включаються території можливих бойових дій та території активних бойових дій; до Переліку включається тимчасово окупована рф територія України, визначена відповідно до Закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»; у Переліку визначаються дата початку та дата завершення бойових дій (дата виникнення та припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації та інше.

Перелік оновлюється у разі потреби, але не рідше ніж двічі на місяць.

Таким чином, підкреслив КАС ВС, виходячи зі змісту Постанови № 1364, єдиним джерелом інформації про території, на яких ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані рф, є наказ Мінреінтеграції, погоджений з Міноборони та сформований на підставі пропозицій військових адміністрацій.

Автор: Наталя Мамченко

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