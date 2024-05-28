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Суд обязал управление образования выплатить зарплату мобилизованному педагогу и восстановить сохранение среднего заработка на период мобилизации

12:20, 28 мая 2024
С 24 февраля 2022 истца освободили от работы с сохранением места работы, должности и среднего заработка в связи с мобилизацией, однако с 19 июля 2022 ему прекратили начисление зарплаты, поэтому он обратился в суд, считая этот приказ незаконным.
Суд обязал управление образования выплатить зарплату мобилизованному педагогу и восстановить сохранение среднего заработка на период мобилизации
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В Хмельницкой области суд обязал управление образования выплатить зарплату мобилизованному педагогу. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Признать противоправным и отменить приказ Центра детского и юношеского творчества о прекращении начисления и выплаты среднего заработка мобилизованному руководителю кружка и обязать управление образования восстановить ему сохранение среднего заработка на период мобилизации во время военного положения, произведя начисление и выплату зарплаты с 19 июля 2022 года. Такое решение Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области оставил без изменений апелляционный суд.

Апелляционную жалобу управления образования ХАС отклонил.

С соответствующим иском в суд обратился мужчина, работающий в должности руководителя кружка по совместительству Центра детского и юношеского творчества и пояснил, что с 24 февраля 2022 года он был освобожден от работы с сохранением места работы, должности и среднего заработка в связи с призывом в ВСУ по общей мобилизации. Однако с 19 июля 2022 по приказу директора Центра ему прекратили начисление и выплату зарплаты в связи с изменениями в КЗоТ Украины.

Истец считает этот приказ незаконным, поэтому просил его отменить и обязать управление образования восстановить ему сохранение среднего заработка на период мобилизации на время военного положения, произведя начисление и выплату среднего заработка с 19 июля 2022 года.

Местный суд удовлетворил иск. Управление образования оспорило его решение в апелляционный суд с просьбой отказать мобилизованному педагогу в иске.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что согласно части третьей статьи 119 КЗоТ Украины (в действующей редакции) за работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, не сохраняется средний заработок по месту работы. Закон №2352-ІХ о внесении изменений в эту норму вступил в силу 19 июля 2022 – с этой даты Центр детского и юношеского творчества правомерно остановил начисление истцу среднего заработка.

По мнению коллегии судей апелляционного суда, доводы апеллянта – безосновательны. ХАС обратил внимание, что с 19 июля 2022 года Законом Украины №2352-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений» изменено регулирование трудовых отношений лиц, призванных на военную службу. В частности, за ними до дня фактического увольнения с военной службы сохраняется место работы и должность, в то время как до внесения этих изменений сохранялся еще и средний заработок.

В то же время, этот закон не внес изменений в Закон №2145-VIII «Об образовании», который является специальным законом и определяет гарантии для педагогических работников, призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, в том числе на сохранение заработной платы во время прохождения военной службы (части вторая статьи 57, действовавшей до 24 декабря 2023 года).

С постановлением апелляционного суда по делу №688/5202/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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