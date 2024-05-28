В Дії снова доступны услуги для водителей

В приложении «Дія» восстановлены сервисы для водителей, в частности замену водительского удостоверения и перерегистрацию автомобиля. Об этом сообщили в «Дії».
«Сервисы для водителей вернулись в Дію, потому что Главный сервисный центр МВД обновил реквизиты для оплаты счетов», - говорится в сообщении.
Теперь пользователи могут:
Эти услуги были недоступны из-за изменения реквизитов для оплаты счетов.
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