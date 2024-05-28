У Дії знову доступні послуги для водіїв

У Дії відновили послуги заміни посвідчення водія та перереєстрації авто.

Джерело фото: thedigital.gov.ua

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У застосунку «Дія» відновлено сервіси для водіїв, зокрема заміну водійського посвідчення та перереєстрацію автомобіля. Про це повідомили в «Дії».

«Сервіси для водіїв повернулися в Дію, бо Головний сервісний центр МВС оновив реквізити для оплати рахунків», — йдеться у повідомленні.

Тепер користувачі можуть:

Замовити, оплатити та замінити водійське посвідчення кількома кліками. Після цього потрібно відвідати сервісний центр МВС для отримання нового посвідчення або оформити доставку.

Купувати та продавати авто онлайн.

Ці послуги були недоступні через зміну реквізитів для оплати рахунків.

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