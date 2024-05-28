У Дії знову доступні послуги для водіїв

У застосунку «Дія» відновлено сервіси для водіїв, зокрема заміну водійського посвідчення та перереєстрацію автомобіля. Про це повідомили в «Дії».
«Сервіси для водіїв повернулися в Дію, бо Головний сервісний центр МВС оновив реквізити для оплати рахунків», — йдеться у повідомленні.
Тепер користувачі можуть:
Ці послуги були недоступні через зміну реквізитів для оплати рахунків.
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