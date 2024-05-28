У якому випадку розмір житлової субсидії може становити 0 гривень: відповідь ПФУ

Субсидія складатиме 0,00 грн, якщо розміри сум за житлово-комунальні послуги не перевищують розмір обов’язкового платежу.

Пенсійний фонд України розповів, у якому випадку розмір житлової субсидії може становити 0,00 гривень.

Житлова субсидія — це адресна допомога, що надається членам домогосподарства на відшкодування витрат з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Житлова субсидія призначається за наявності різниці між вартістю послуг у межах соціальних нормативів і розміром обов’язкового платежу домогосподарства.

Обов’язковий платіж для кожної сім’ї визначається індивідуально і залежить від розміру сукупного доходу членів домогосподарства. Сукупний дохід обчислюють у розрахунку на одну людину.

Якщо за результатами проведеного розрахунку розмір (різниця) має нульове або від’ємне значення, субсидія складає 0,00 грн.

Це означає, що розміри сум за житлово-комунальні послуги не перевищують розмір обов’язкового платежу (п. 60 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 N° 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”).

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