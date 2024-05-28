Вимагав у водія платити щомісячно за невтручання в його діяльність: суд виправдав чоловіка за відсутністю доказів його вини

На Житомирщині правоохоронці не змогли довести у суді факт вимагання.

У Бердичеві суд ухвалив виправдувальний вирок стосовно місцевого жителя, якого обвинувачено у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України). Про це повідомляє Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області.

Розглянувши кримінальне провадження у відкритому судовому засіданні, суд дійшов висновку про відсутність доказів скоєння тяжкого злочину, інкримінованого обвинуваченому.

Як повідмоляється, бердичівлянин П., раніше судимий, обвинувачувався у тому, що він у 2020 році, вступивши у змову з іншими особами, застосовуючи погрози та фізичне насильство, вимагав у потерпілого, який займався пасажирськими перевезеннями маршрутом сполученням Бердичів-Житомир, щомісячно сплачувати по півтори тисячі гривень за невтручання у його діяльність. Проте, дослідивши у відкритому судовому засіданні усі докази, суд дійшов висновку, що обвинувачення не знайшло свого підтвердження. Потерпілий дійсно передавав обвинуваченому гроші, проте робив це за домовленістю.

З матеріалів справи (№274/6556/20) вбачається, що потерпілий К. на власному легковому автомобілі, не маючи жодних ліцензій та не сплачуючи податків, здійснював пасажирські перевезення, переманюючи пасажирів у офіційних перевізників.

Обвинувачений на той час офіційно працював диспетчером у одного з них та мав контролювати, аби нелегали не переманювали їхніх пасажирів. На цьому ґрунті між потерпілим та обвинуваченим і виникли взаємовигідні домовленості, за якими перший платив, а другий не заважав йому заробляти нелегально.

На думку суду, про вимагання тут взагалі не йдеться. Більше того, правоохоронні органи після заяви потерпілого повинні були перевірити його діяльність з пасажироперевезень та припинити її як незаконну.

Вирок суду ще не набрав законної сили та може бути оскаржений протягом 30 днів у апеляційній інстанції.

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