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Требовал у водителя платить ежемесячно за невмешательство в его деятельность: суд оправдал мужчину из-за отсутствия доказательств его вины

13:50, 28 мая 2024
В Житомирской области правоохранители не смогли доказать в суде факт вымогательства.
Требовал у водителя платить ежемесячно за невмешательство в его деятельность: суд оправдал мужчину из-за отсутствия доказательств его вины
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В Бердичеве суд вынес оправдательный приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Об этом сообщает Бердичевский горрайонный суд Житомирской области.

Рассмотрев уголовное производство в открытом судебном заседании, суд пришел к выводу об отсутствии доказательств совершения тяжкого преступления, инкриминируемого обвиняемому.

Как сообщается, фигурант П., ранее судимый, обвинялся в том, что он в 2020 году, вступив в сговор с другими лицами, применяя угрозы и физическое насилие, требовал у потерпевшего, который занимался пассажирскими перевозками по маршруту Бердичев-Житомир, ежемесячно полторы тысячи гривен за невмешательство в его деятельность.

Однако, исследовав в открытом судебном заседании все доказательства, суд пришел к выводу, что обвинение не нашло своего подтверждения. Потерпевший действительно передавал обвиняемому деньги, однако делал это по договоренности.

Из материалов дела (№274/6556/20) усматривается, что потерпевший К. на собственном легковом автомобиле, не имея никаких лицензий и не платя налогов, осуществлял пассажирские перевозки, то есть переманивал пассажиров у официальных перевозчиков.

Обвиняемый в то время официально работал диспетчером у одного из них и должен был контролировать, чтобы нелегалы не переманивали их пассажиров. На этой почве между потерпевшим и обвиняемым возникли взаимовыгодные договоренности, по которым первый платил, а второй не мешал ему зарабатывать нелегально.

По мнению суда, о вымогательстве здесь вообще речь не идет. Более того, правоохранительные органы после заявления потерпевшего должны были проверить его деятельность по пассажироперевозкам и прекратить ее как незаконную.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 30 дней в апелляционной инстанции.

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