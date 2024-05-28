Нидерланды передадут Украине комплекс Patriot

Нидерланды срочно собирают комплекс Patriot для Украины и ищут партнеров.

Источник фото: mil.in.ua

Министерство обороны Нидерландов сообщило о намерении быстро собрать зенитно-ракетный комплекс Patriot и передать его Украине. Нидерланды также призывают другие страны, имеющие эту систему ПВО, присоединиться к инициативе.

Нидерланды предоставляют основные компоненты для комплекса из своих запасов. В то же время Амстердам определил потенциальных партнеров, которые могли бы поставлять дополнительные части и боеприпасы. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен обратилась к этим странам с призывом присоединиться к проекту.

«Мы ведем переговоры со странами о сборке системы Patriot, а также о подготовке украинских экипажей. Если другие потенциальные страны-партнеры смогут поставлять части и боеприпасы, мы сможем предоставить Украине по крайней мере одну полную систему в краткосрочной перспективе», - отметила Оллонгрен.

Правительство Нидерландов признает дефицитность систем Patriot, но подчеркивает важность поддержки Украины, которая «борется за Европу» и ежедневно сталкивается с нападениями на военную способность, энергетические объекты и жизненно важную инфраструктуру.

«Промышленные поставщики обязались ускорить производство и доставку запасных компонентов. Мы на это рассчитываем», - добавила министр.

Напомним, поставки военной техники были ускорены в ответ на последние территориальные достижения россии в Украине, что заставило западных союзников действовать быстрее. Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16. Истребители F-16 от Дании появятся в Украине в течение месяца. А Нидерланды планируют передать Украине F-16 этой осенью.

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