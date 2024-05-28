Польша не должна исключать отправку войск в Украину, — Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши не уточнил, какую роль будут играть польские войска в Украине.

Польша не должна исключать отправку войск в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza.

"Мы не должны этого исключать. Мы должны оставить путина в догадках о наших намерениях", - сказал глава польского МИД.

Однако он не уточнил, какой потенциальной может быть роль польских войск в войне.

Ранее мы писали, что Эстония рассматривает возможность отправки военных в Украину.

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