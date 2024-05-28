Польща не повинна виключати відправлення військ в Україну, — Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі не уточнив, яку роль відіграватимуть польські війська в Україні.

Фото: PAP/Leszek Szymański

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Польща не повинна виключати відправку військ в Україну. Про заявив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський в інтерв’ю Gazeta Wyborcza.

"Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити путіна в здогадках щодо наших намірів", - сказав очільник польського МЗС.

Проте він не уточнив, якою потенційно може бути роль польських військ у війні.

Раніше ми писали, що Естонія розглядає можливість відправки військових до України.

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