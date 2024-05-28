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На Буковині суд зобов’язав ТЦК надати відстрочку від призову чоловіку, дружина якого має II групу інвалідності

11:27, 28 травня 2024
Чоловік звернувся до ТЦК із заявою про надання йому відстрочки, але йому відмовили нібито через відсутність відповідних підтверджувальних документів.
На Буковині суд зобов’язав ТЦК надати відстрочку від призову чоловіку, дружина якого має II групу інвалідності
Фото: 24tv.ua
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На Буковині суд зобов'язав територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надати відстрочку від призову за мобілізацією чоловіку, дружина якого має II групу інвалідності. Рішення у справі № 600/530/24-а ухвалив Чернівецький окружний адміністративний суд.

Як йдеться у рішенні суду, у дружини військовозобов'язаного чоловіка - II група інвалідності. Він звернувся до ТЦК із заявою про надання йому відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, але йому відмовили нібито через відсутність відповідних підтверджувальних документів.

Зі слів чоловіка, він подав повний перелік необхідних документів. Також він розповів, що батьки дружини проживають у іншій області та в силу віку його дружини (30 років) не повинні її утримувати.

Суд задовольнив позов повністю та зобов’язав ТЦК надати чоловікові відстрочку від призову під час мобілізації.

«Позов задовольнити повністю. Визнати протиправним та скасувати рішення, оформленого протоколом комісії з надання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, в частині що стосується відмови у наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Зобов`язати прийняти рішення, яким надати відстрочку від призову за мобілізацією на підставі абз.11 ч.1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», - зазначається у рішенні.

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