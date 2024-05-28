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На Буковине суд обязал ТЦК предоставить отсрочку от призыва мужу, жена которого имеет II группу инвалидности

11:27, 28 мая 2024
Мужчина обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении ему отсрочки, но ему отказали якобы из-за отсутствия соответствующих подтверждающих документов.
На Буковине суд обязал ТЦК предоставить отсрочку от призыва мужу, жена которого имеет II группу инвалидности
Фото: 24tv.ua
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На Буковине суд обязал территориальный центр комплектования и социальной поддержки предоставить отсрочку от призыва по мобилизации мужчине, жена которого имеет II группу инвалидности. Решение по делу №600/530/24-а принял Черновицкий окружной административный суд.

Как говорится в решении суда, у жены военнообязанного мужчины – II группа инвалидности. Он обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, но ему отказали якобы из-за отсутствия соответствующих подтверждающих документов.

По словам мужчины, он представил полный перечень необходимых документов. Также он рассказал, что родители жены проживают в другой области и в силу возраста его жены (30 лет) не должны ее содержать.

Суд удовлетворил иск полностью и обязал ТЦК предоставить мужчине отсрочку от призыва во время мобилизации.

«Иск удовлетворить полностью. Признать противоправным и отменить решение, оформленное протоколом комиссии по предоставлению отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, в части касающейся отказа в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Обязать принять решение, которым предоставить отсрочку от призыва по мобилизации на основании абз.11 ч.1 ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», - отмечается в решении.

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