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Папу Римского Франциска обвинили в гомофобных высказываниях

14:25, 28 мая 2024
Папу Римского Франциска обвинили в призыве итальянских епископов не допускать ЛГБТ-лиц к священству.
Папу Римского Франциска обвинили в гомофобных высказываниях
Источник фото: Getty Images
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Папа Римский Франциск якобы призвал итальянских епископов не допускать геев к обучению на священников и сделал оскорбительный комментарий во время закрытой встречи. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече.

Папа сделал этот комментарий 20 мая во время встречи с итальянскими епископами на встрече за закрытыми дверями Берголио. Согласно источникам, он отметил, что в некоторых семинариях существует «frociaggine» - крайне оскорбительное слово для описания гомосексуальной ориентации. Этот комментарий прозвучал в контексте обсуждения предложений епископов изменить наставления по приему кандидатов в семинарии.

Газета Corriere della Sera отмечает, что Папа, для которого итальянский является вторым языком, возможно, не осознавал насколько оскорбительным было слово, которое он употребил. Реакция епископов на комментарий Папы варьировалась от недоверчивого смеха до мертвой тишины.

Эта новость вызвала резонанс в обществе и среди духовенства, подчеркивая сложные вопросы об отношении Церкви к ЛГБТ+ сообществу.

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