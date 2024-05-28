Практика судів
  1. В Україні

Папу Римського Франциска звинуватили у гомофобних висловлюваннях

14:25, 28 травня 2024
Папу Римського Франциска звинуватили у заклику італійських єпископів не допускати ЛГБТ-осіб до священства.
Папу Римського Франциска звинуватили у гомофобних висловлюваннях
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Папа Римський Франциск нібито закликав італійських єпископів не допускати геїв до навчання на священників і зробив образливий коментар під час закритої зустрічі. Про це повідомляє La Repubblica з посиланням на джерела, що були присутні на зустрічі.

Папа зробив цей коментар 20 травня під час зустрічі з італійськими єпископами на зустрічі за закритими дверима Берголіо. Згідно з джерелами, він зазначив, що в деяких семінаріях існує «frociaggine» — вкрай образливе слово для опису гомосексуальної орієнтації. Цей коментар прозвучав у контексті обговорення пропозицій єпископів змінити настанови щодо прийому кандидатів у семінарії.

Газета Corriere della Sera відзначає, що Папа, для якого італійська є другою мовою, можливо, не усвідомлював наскільки образливим було слово, яке він вжив. Реакція єпископів на коментар Папи варіювалася від недовірливого сміху до мертвої тиші.

Ця новина викликала резонанс у суспільстві та серед духовенства, підкреслюючи складні питання щодо ставлення Церкви до ЛГБТ+ спільноти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про захист державних інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інформаційної інфраструктури

Група народних депутатів від «Слуги народу» ініціювала комплексні зміни стосовно захисту інформаційних ресурсів України.

ВС відхилив заяву банку про відмову від позову, незважаючи на принцип диспозитивності та можливості вільно розпоряджатися процесуальними правами

Верховний Суд визначив умови прийняття судом відмови позивача від адміністративного позову.

У Реєстрі судових рішень неможливо буде знайти рішення за позовами громадян проти органів влади – Рада готується прийняти закон

Зокрема, у Реєстрі судових рішень стане неможливо знайти справи про соціальний захист військовослужбовців.

Затримання і доставка військовозобов’язаного до ТЦК – КУпАП і постанова Кабміну 560 визначають підстави по-різному

КУпАП встановлює, що до ТЦК особа може бути доставлена з метою складення протоколу про адмінправопорушення «в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим», а постанова Кабміну 560 дозволяє затримати особу просто у разі відмови від отримання повістки.

Бронювання + або як суди намагаються вирішити питання мобілізації працівників апарату

Більшість військовозобов’язаних працівників апаратів судам вдається забронювати, але бронювати працівників стає дедалі складніше.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду