Папу Римського Франциска звинуватили у гомофобних висловлюваннях

Папу Римського Франциска звинуватили у заклику італійських єпископів не допускати ЛГБТ-осіб до священства.

Джерело фото: Getty Images

Папа Римський Франциск нібито закликав італійських єпископів не допускати геїв до навчання на священників і зробив образливий коментар під час закритої зустрічі. Про це повідомляє La Repubblica з посиланням на джерела, що були присутні на зустрічі.

Папа зробив цей коментар 20 травня під час зустрічі з італійськими єпископами на зустрічі за закритими дверима Берголіо. Згідно з джерелами, він зазначив, що в деяких семінаріях існує «frociaggine» — вкрай образливе слово для опису гомосексуальної орієнтації. Цей коментар прозвучав у контексті обговорення пропозицій єпископів змінити настанови щодо прийому кандидатів у семінарії.

Газета Corriere della Sera відзначає, що Папа, для якого італійська є другою мовою, можливо, не усвідомлював наскільки образливим було слово, яке він вжив. Реакція єпископів на коментар Папи варіювалася від недовірливого сміху до мертвої тиші.

Ця новина викликала резонанс у суспільстві та серед духовенства, підкреслюючи складні питання щодо ставлення Церкви до ЛГБТ+ спільноти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.