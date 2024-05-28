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На Львівщині чоловік через суд скасував заборону в перетині кордону

13:14, 28 травня 2024
Чоловік є багатодітним батьком, але прикордонники заборонили йому виїхати до Польщі, тому він звернувся до суду.
На Львівщині чоловік через суд скасував заборону в перетині кордону
Фото: Радіо Свобода
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У Львівській області чоловік через суд домігся скасування заборони у перетині кордону. Про це пише zaxid.net.

Як стало відомо, 17 січня він намагався перетину кордон з Польщею у пункті пропуску «Краківець», але прикордонники не випустили його за кордон. Причиною назвали «відсутність документів, що підтверджують підстави для виїзду за кордон в період дії на території України воєнного стан».

Чоловік не погодився із забороною та звернувся до суду. Він розповів, що є багатодітним батьком трьох дітей та надав прикордонникам усі необхідні документи, зокрема тимчасове посвідчення військовозобов’язаного – остання звірка даних у ТЦК була у січні 2024 року. 

Розглядаючи справу, суд дійшов висновку, що прикордонник протиправно відмовив позивачу в перетині кордону, зокрема не вказано, яких ще документів не надав багатодітний батько, щоб виїхати до Польщі. Рішення про відмову в перетині кордону скасували.

Нагадаємо, з 18 травня на кордоні у чоловіків перевіряють військово-облікові документи. 

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що прикордонники пропускають за кордон чоловіків лише з паперовим військово-обліковим документом. Електронні варіанти, в тому числі «Резерв+», прикордонники не прийматимуть.

Як повідомлялося, необов’язкова перевірка військово-облікових документів на кордоні буде для осіб з інвалідністю та деяких інших категорій громадян.

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