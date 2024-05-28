Інженера КП «ШЕУ Деснянського району» спіймали на хабарі у $2000 за оренду

Інженер вимагав щомісячний хабар, крім офіційної вартості оренди, від директора дорожньої компанії.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

28-річного інженера КП «ШЕУ Деснянського району» Києва затримали за вимагання та отримання неправомірної вигоди за укладання договору зі зберігання майна. За інформацією Київської міської прокуратури, йому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Інцидент стався, коли директор дорожньої компанії звернувся до інженера з проханням орендувати ділянку для зберігання асфальтобетонного заводу. Інженер під час зустрічі повідомив, що офіційна вартість оренди становить близько 6000 гривень, але додатково вимагав 2000 доларів США щомісячно як хабар. У разі відмови від цієї умови, договір оренди не був би погоджений.

Інженера затримали під час отримання першої частини хабара. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Слідчі дії тривають, і правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.

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