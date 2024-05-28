Инженера КП «ДЭУ Деснянского района» поймали на взятке в $2000 за аренду

Инженер требовал ежемесячную взятку, кроме официальной стоимости аренды, от директора дорожной компании.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

28-летнего инженера КП «ДЭУ Деснянского района» Киева задержали за вымогательство и получение неправомерной выгоды за заключение договора по хранению имущества. По информации Киевской городской прокуратуры, ему уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Инцидент произошел, когда директор дорожной компании обратился к инженеру с просьбой арендовать участок для хранения асфальтобетонного завода. Инженер во время встречи сообщил, что официальная стоимость аренды составляет около 6000 гривен, но дополнительно требовал 2000 долларов США ежемесячно в качестве взятки. В случае отказа от этого условия, договор аренды не был бы согласован.

Инженера задержали во время получения первой части взятки. Сейчас ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Следственные действия продолжаются, и правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

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