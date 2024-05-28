Договор пожизненного содержания: что это и кто может заключить

Оформление такой сделки является одним из путей решения вопроса получения надлежащего уровня материального обеспечения одинокими лицами, особенно пожилого возраста, и надлежащего ухода за ними.

На сегодняшний день все более актуальным становится вопрос заключения договора пожизненного содержания. Оформление такой сделки является одним из путей решения вопроса получения надлежащего уровня материального обеспечения одинокими лицами, особенно пожилого возраста, и надлежащего ухода за ними. Министерство юстиции пояснило, что такое договор пожизненного содержания и кто может заключить

Договор пожизненного содержания (уход) – это сделка, по которой одна сторона (отчуждатель) передает другой стороне (приобретателю) в собственность жилой дом, квартиру или их часть, другое недвижимое имущество или движимое имущество, имеющее значительную ценность, взамен чего приобретатель обязуется обеспечивать отчуждателя содержанием и (или) уходом пожизненно.

В соответствии с Гражданским кодексом Украины отчуждателем в договоре пожизненного содержания (ухода) может быть физическое лицо независимо от его возраста и состояния здоровья. Приобретателем в договоре пожизненного содержания (ухода) может быть совершеннолетнее дееспособное физическое лицо или юридическое лицо. Если приобретателями являются несколько физических лиц, они становятся совладельцами имущества, переданного им по договору пожизненного содержания (ухода), на праве совместной собственности. Обязанность этих лиц перед отчуждателем солидарна. Договор пожизненного содержания (ухода) может быть заключен отчуждателем в пользу третьего лица.

Согласно Кодексу имущество, принадлежащее совладельцам на праве общей совместной собственности, в частности имущество, принадлежащее супругам, может быть отчуждено ими на основании договора пожизненного содержания (ухода). В случае смерти одного из совладельцев имущества, отчуждаемого ими на основании договора пожизненного содержания (ухода), объем обязательства приобретателя соответственно уменьшается.

Если отчуждателем является один из совладельцев имущества, принадлежащего им на праве совместной собственности, договор пожизненного содержания (ухода) может быть заключен после определения доли этого совладельца в общем имуществе или определения между совладельцами порядка пользования этим имуществом.

Договор пожизненного содержания (ухода) заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Согласно Порядку совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5, договор удостоверяются нотариусами с соблюдением общих правил удостоверения договоров отчуждения.

Миню отмечает, что при удостоверении такого договора налагается запрет отчуждения имущества в установленном порядке, о чем делается надпись на всех экземплярах договора. До смерти отчуждателя приобретатель не имеет права продавать, дарить, менять имущество, переданное по договору пожизненного содержания (ухода), заключать к нему договор залога, передавать его в собственность другому лицу на основании другой сделки. На имущество, переданное приобретателю по договору пожизненного содержания (ухода), не может быть обращено взыскание в течение жизни отчуждателя.

Приобретатель становится собственником имущества, переданного ему по договору пожизненного содержания (ухода), в соответствии со статьей 334 Кодекса. Положения настоящей статьи предусматривают, что право собственности на имущество по договору, подлежащему нотариальному удостоверению, возникает у приобретателя с момента такого удостоверения. Права на недвижимое имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают со дня регистрации в соответствии с законом.

Отмечается, что договоры пожизненного содержания, предметом которых являются земельные участки сельскохозяйственного назначения частной собственности, удостоверяются только в случае отчуждения таких земельных участков в пользу супругов, родственников (детей, родителей, родных (полнородных и неполнородных) братьев и сестер, двоюродных братьев и сестер, деда, бабы, внуков, правнуков, родных дяди и тети, племянницы и племянника, пасынка, падчерицы, отчима, мачехи). Это требование не распространяется на земельные участки несельскохозяйственных угодий, кроме земельных участков под полевыми дорогами, запроектированными для доступа к земельным участкам, и земельные участки садоводства.

В договоре могут быть определены все виды материального обеспечения, а также все виды ухода (опекания), которыми приобретатель должен обеспечивать отчуждателя. Если обязанности приобретателя не были конкретно определены или в случае возникновения необходимости обеспечить отчуждателя другими видами материального обеспечения и ухода спор должен решаться в соответствии с принципами справедливости и разумности.

Кроме того, приобретатель может быть обязан обеспечить отчуждателя или третье лицо жильем в доме (квартире), переданном ему по договору пожизненного содержания (ухода). В этом случае в договоре должна быть конкретно определена часть помещения, в которой отчуждатель имеет право проживать.

Материальное обеспечение, ежемесячно должно предоставляться отчуждателю, подлежит денежной оценке. Такая оценка подлежит индексации в порядке, установленном законом.

Приобретатель и отчуждатель могут договориться о замене вещи, которая была передана по договору пожизненного содержания (ухода), другим делом. В этом случае объем обязанностей приобретателя может быть по договоренности сторон изменен или оставлен неизменным.

Утрата (уничтожение), повреждение имущества, передаваемое приобретателю, не является основанием для прекращения или уменьшения объема его обязанностей перед отчуждателем.

В случае невозможности дальнейшего выполнения физическим лицом обязанностей приобретателя по договору пожизненного содержания (ухода) по основаниям, имеющим существенное значение, обязанности приобретателя могут быть переданы по согласию отчуждателя члену семьи приобретателя или другому лицу по их согласию.

Отказ отчуждателя в предоставлении согласия на передачу обязанностей приобретателя по договору пожизненного содержания (ухода) другому лицу может быть обжалован в суд. В таком случае суд принимает во внимание продолжительность выполнения договора и другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

В случае смерти приобретателя его обязанности по договору пожизненного содержания (ухода) переходят к наследникам, к которым перешло право собственности на имущество, переданное отчуждателем. Если наследник по завещанию отказался от принятия имущества, переданного отчуждателем, право собственности на это имущество может перейти к наследнику по закону. Если у приобретателя нет наследников или они отказались от принятия имущества, отчуждатель приобретает право собственности на это имущество. В этом случае договор пожизненного содержания (ухода) прекращается.

В случае прекращения юридического лица-приобретателя с определением правопреемников к ним переходят права и обязанности по договору пожизненного содержания (ухода). В случае ликвидации юридического лица-приобретателя право собственности на имущество, переданное по договору пожизненного содержания (ухода), переходит к отчуждателю. Если в результате ликвидации юридического лица-получателя имущество, переданное ему по договору пожизненного содержания (ухода), перешло к его учредителю (участнику), к нему переходят права и обязанности приобретателя по договору пожизненного содержания (ухода).

Министерство отмечает, что положениями статьи 755 Кодекса определены основания прекращения договора.

Так, договор пожизненного содержания (ухода) прекращается со смертью отчуждателя. Приобретатель обязан при смерти отчуждателя похоронить его, даже если это не было предусмотрено договором пожизненного содержания (ухода). Если часть имущества отчуждателя перешла к его наследникам, расходы по захоронению должны быть справедливо распределены между ними и приобретателем.

Кроме того, Кодексом предусмотрено, что договор может быть расторгнут по решению суда:

по требованию отчуждателя или третьего лица, в пользу которого он был заключен, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения приобретателем своих обязанностей, независимо от его вины;

по требованию приобретателя.

В случае расторжения договора пожизненного содержания (ухода) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением приобретателем обязанностей по договору, отчуждатель приобретает право собственности на имущество, которое было им передано, и вправе потребовать его возврата. В таком случае расходы, произведенные приобретателем на содержание и (или) уход отчуждателя, не подлежат возврату.

Если договор расторгнут в связи с невозможностью его дальнейшего исполнения приобретателем по основаниям, имеющим существенное значение, суд может оставить за приобретателем право собственности на часть имущества, с учетом продолжительности времени, в течение которого он должным образом выполнял свои обязанности по договору.

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