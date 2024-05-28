Практика судов
  1. В Украине

Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16

10:35, 28 мая 2024
Первые истребители от Бельгии Украина сможет получить уже до конца года.
Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16
Источник фото: mil.in.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бельгия обязалась предоставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты будут доставлены до конца этого года. Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб, отметив, сообщает RTL.

Официальное подписание соглашения состоится сегодня в Брюсселе во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Министерство обороны Бельгии также передаст боеприпасы из своих запасов для оснащения F-16, предназначенных для Украины.

Министр подчеркнула, что эта поддержка Киева является необходимой для остановки российского президента владимира путина, который, по ее словам, намерен расширить границы россии и угрожает безопасности европейских стран, включая Бельгию. Поставка военной техники была ускорена в ответ на последние территориальные достижения России в Украине, что заставило западных союзников действовать быстрее.

Бельгия, которая присоединилась к «коалиции F-16» в прошлом году вместе с Нидерландами, Данией и Норвегией, сначала занималась только обучением и технической поддержкой. Однако прошлой осенью правительство страны решило также предоставить самолеты после получения первых истребителей F-35.

Истребители F-16 от Дании появятся в Украине в течение месяца. А Нидерланды планируют передать Украине F-16 этой осенью.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский считает, что первые истребители F-16 не играют ключевой роли.

Напомним, что первые специалисты в обслуживании F-16 уже начали прибывать в Украину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Задержание и доставка военнообязанного в ТЦК – КУоАП и постановление Кабмина 560 определяют основания по-разному

КУоАП устанавливает, что в ТЦК лицо может быть доставлено с целью составления протокола об админправонарушении «в случае невозможности составить его на месте совершения правонарушения, если составление протокола обязательно», а постановление Кабмина 560 позволяет задержать лицо просто в случае отказа от получения повестки.

Бронирование + или как суды пытаются решить вопрос мобилизации работников аппарата

Большинство военнообязанных работников аппаратов судам удается забронировать, но бронировать работников становится все сложнее.

Международные партнеры поставили такие условия: в Антарктическом центре объяснили, почему средства на исследования пингвинов не могут идти на военные нужды

Определенная часть госбюджета наполняется исключительно на средства международных партнеров именно с условием расходования этих средств только на гражданские нужды, в частности, на исследования пингвинов, пояснили в Национальном антарктическом научном центре.

Верховная Рада ввела штрафы до 2700 грн за отправку оскорбительных сообщений сексуального характера в мессенджеры

Также парламент ввел в КУоАП ответственность за психологическое насилие по признаку пола.

Главный редактор «УП» Севгиль Мусаева заявила, что ТЦК «удерживают» сотрудника редакции без связи

Вместе с тем следует напомнить, что сотрудники онлайн-медиа, в отличие от исполнителей донорских проектов, подлежат бронированию только, если такое медиа соответствует критериям для крупного бизнеса – в частности, уплатило 1,5 млн евро налогов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду