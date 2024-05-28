Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16

Первые истребители от Бельгии Украина сможет получить уже до конца года.

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Бельгия обязалась предоставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты будут доставлены до конца этого года. Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб, отметив, сообщает RTL.

Официальное подписание соглашения состоится сегодня в Брюсселе во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Министерство обороны Бельгии также передаст боеприпасы из своих запасов для оснащения F-16, предназначенных для Украины.

Министр подчеркнула, что эта поддержка Киева является необходимой для остановки российского президента владимира путина, который, по ее словам, намерен расширить границы россии и угрожает безопасности европейских стран, включая Бельгию. Поставка военной техники была ускорена в ответ на последние территориальные достижения России в Украине, что заставило западных союзников действовать быстрее.

Бельгия, которая присоединилась к «коалиции F-16» в прошлом году вместе с Нидерландами, Данией и Норвегией, сначала занималась только обучением и технической поддержкой. Однако прошлой осенью правительство страны решило также предоставить самолеты после получения первых истребителей F-35.

Истребители F-16 от Дании появятся в Украине в течение месяца. А Нидерланды планируют передать Украине F-16 этой осенью.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский считает, что первые истребители F-16 не играют ключевой роли.

Напомним, что первые специалисты в обслуживании F-16 уже начали прибывать в Украину.

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