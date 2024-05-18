Володимир Зеленський вважає, що перші винищувачі F-16 не відіграють ключової ролі

Президент додав, що перші літаки, що отримає Україна не зіграють ключової ролі, бо їх кількість буде недостатня.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що перші винищувачі F-16, які отримає Україна у 2024 році, не відіграють ключової ролі на фронті.

«В цьому році. Перші (F-16, - ред) не зіграють ключової ролі. Нам треба до всього ставитися справедливо і з розумінням. Перші не зіграють, бо їх кількість буде недостатня. Але це перші кроки», - розповів Глава держави у інтерв'ю агентству AFP.

Як раніше повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш, навчання пілотів на F-16 вже практично завершено, і коли ці винищувачі прибудуть в Україну, льотчики будуть готові виконувати різноманітні завдання.

Також стало відомо, що винищувачі F-16 від Данії з'являться в Україні протягом травня.

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