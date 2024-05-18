Владимир Зеленский считает, что первые истребители F-16 не сыграют ключевую роль

Президент добавил, что первые самолеты, которые получит Украина, не сыграют ключевой роли, потому что их количество будет недостаточно.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что первые истребители F-16, которые получит Украина в 2024 году, не сыграют ключевую роль на фронте.

«В этом году. Первые (F-16, – ред) не сыграют ключевой роли. Нам нужно ко всему относиться справедливо и с пониманием. Первые не сыграют, потому что их количество будет недостаточно. Но это первые шаги», – рассказал Глава государства в интервью агентству AFP.

Как ранее сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш, обучение пилотов на F-16 уже практически завершено, и когда эти истребители прибудут в Украину, летчики будут готовы выполнять различные задачи.

Также стало известно, что истребители F-16 от Дании появятся в Украине в течение мая.

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