Погиб в результате удара по «Эпицентру»: полиция идентифицировала отца 8-летнего мальчика из Харькова по анализу ДНК

Мальчик не дождался, когда отец вернется с работы.

В Харькове по анализу ДНК 8-летнего мальчика идентифицировали тело его отца, погибшего во время российского удара по строительному гипермаркету 25 мая. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

«Тело погибшего идентифицировали сегодня ночью по анализу ДНК, который отобрали у мальчика», - говорится в сообщении.

Ребенок с мамой пришли в штаб следственного управления, развернутый у уничтоженного супермаркета, 26 мая. Мальчик не дождался, когда отец вернется с работы. Услышали о трагедии и на следующий день пришли в полицию.

По данным правоохранителей, 38-летний Александр работал в супермаркете и погиб 25 мая, когда россияне убили его, выпустив на супермаркет в разгар рабочего дня две авиабомбы.

По состоянию на 6 часов утра 28 мая из 17 погибших полиция идентифицировала 16 тел. Поисковые работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что полиция просит родственников жертв атаки на «Эпицентр» сдать ДНК для идентификации погибших.

Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел, отметил, что если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие удары стали бы невозможными.

Ранее в сети появилось видео изнутри гипермаркета в момент удара.

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