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Загинув унаслідок удару по «Епіцентру»: поліція ідентифікувала батька 8-річного хлопчика з Харкова за аналізом ДНК

10:00, 28 травня 2024
Хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботи.
Загинув унаслідок удару по «Епіцентру»: поліція ідентифікувала батька 8-річного хлопчика з Харкова за аналізом ДНК
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У Харкові за аналізом ДНК 8-річного хлопчика ідентифікували тіло його батька, який загинув під час російського удару по будівельному гіпермаркету 25 травня. Про це повідомляє поліція Харківської області.

«Тіло загиблого ідентифікували сьогодні вночі по аналізу ДНК, який відібрали у хлопчика», - йдеться в повідомленні.

Дитина з мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнутий біля знищеного супермаркету, 26 травня. Хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботи. Почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції.

За даними правоохоронців, 38-річний Олександр працював у супермаркеті та загинув 25 травня, коли росіяни вбили його, випустивши на супермаркет у розпал робочого дня дві авіабомби.

Станом на 06:00 ранку 28 травня з 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Пошукові роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що поліція просить родичі жертв атаки на «Епіцентр» здати ДНК для ідентифікації загиблих.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, наголосив, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі удари стали б неможливими.

Раніше у мережі з’явилося відео зсередини гіпермаркету в момент удару.

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