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У Миколаєві суд дозволив мобілізуватись двом засудженим, які висловили бажання проходити військову службу

09:26, 28 травня 2024
Суд встановив над чоловіками адміністративний нагляд терміном на один рік.
У Миколаєві суд дозволив мобілізуватись двом засудженим, які висловили бажання проходити військову службу
Джерело фото: pravda.if.ua
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У Миколаєві суд дозволив двом засудженим чоловікам мобілізуватися і проходити військову службу за контрактом у лавах Збройних Сил України. Про це повідомляє Центральний районний суд міста Миколаєва.

Так, суддя розглянув два подання ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» про умовно-дострокове звільнення двох засуджених, 1984 та 1998 років народження, для проходження військової служби за контрактом.

Засуджені, один за вчинення крадіжки, а інший - за вчинення шахрайських дій, на судовому засіданні підтвердили бажання проходити військову службу за контрактом.

Обидва за висновками медичної комісії визнані придатними до військової служби.

«За результатами розгляду подання та доданих матеріалів суд задовольнив його та постановив звільнити засуджених умовно-достроково від відбування основного покарання, зобов’язати ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» передати останніх підрозділу Національної гвардії України для супроводження їх до відповідного ТЦК і СП з метою укладання контракту і подальшого проходження військової служби», - йдеться у повідомленні.

До того ж суд ухвалив встановити над чоловіками адміністративний нагляд строком на 1 рік із забороною перебування поза межами дислокації військової частини та виїзду в особистих цілях за межі частини без дозволу командира.

Це перші подібні рішення, ухвалені в Миколаєві. Ще кілька подань про звільнення засуджених для проходження військової служби наразі перебувають на розгляді.

Як раніше зазначав міністр юстиції Денис Малюська, засуджені українці, які виявили бажання захищати країну, будуть служити в штурмових підрозділах

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Хмельницький міськрайонний суд задовольнив перші клопотання про умовно-дострокове звільнення за новим законом про мобілізацію засуджених. 

Президент Володимир Зеленський 17 травня підписав закон про мобілізацію засуджених. 

Ми повідомляли, чи матимуть мобілізовані засуджені право на відпустку та чи зможуть звільнитися зі служби за станом здоров’я. 

Крім того, писали, хто зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та як вони будуть служити.

Стосовно топ-посадовців, то не зможуть отримати УДЗ засуджені міністри, їх заступники, народні депутати, судді Верховного Суду та судді ВАКС, радники та помічники Президента, спікера та прем’єр-міністра тощо.

У Збройних силах сформують окремі підрозділи для засуджених, повідомив Міністр юстиції Денис Малюська.

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