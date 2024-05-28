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В Николаеве суд разрешил мобилизоваться двум осужденным, которые выразили желание проходить военную службу

09:26, 28 мая 2024
Суд установил над мужчинами административное наблюдение сроком на один год.
В Николаеве суд разрешил мобилизоваться двум осужденным, которые выразили желание проходить военную службу
Источник фото: pravda.if.ua
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В Николаеве суд разрешил двум осужденным мужчинам мобилизоваться и проходить военную службу по контракту в рядах Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Центральный районный суд города Николаева.

Так, судья рассмотрел два представления ГУ «Николаевский следственный изолятор» об условно-досрочном освобождении двух осужденных, 1984 и 1998 годов рождения, для прохождения военной службы по контракту.

Осужденные, один за совершение кражи, а другой – за совершение мошеннических действий, на судебном заседании подтвердили желание проходить военную службу по контракту.

Оба по выводам медицинской комиссии признаны годными к военной службе.

«По результатам рассмотрения представления и добавленных материалов суд удовлетворил его и постановил освободить осужденных условно-досрочно от отбывания основного наказания, обязать ГУ «Николаевский следственный изолятор» передать последние подразделения Национальной гвардии Украины для сопровождения их в соответствующий ТЦК и СП с целью заключения контракта и последующего прохождения военной службы», - говорится в сообщении.

К тому же суд принял установить над мужчинами административный надзор сроком на 1 год с запретом пребывания вне дислокации воинской части и выезда в личных целях за пределы части без разрешения командира.

Это первые подобные решения, принятые в Николаеве. Еще несколько представлений об увольнении осужденных для прохождения военной службы находятся на рассмотрении.

Как ранее отмечал министр юстиции Денис Малюська, осужденные украинцы, изъявившие желание защищать страну, будут служить в штурмовых подразделениях.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил первые ходатайства об условно-досрочном освобождении по новому закону о мобилизации осужденных.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных.

Мы сообщали, будут ли мобилизованные осужденные иметь право на отпуск и смогут ли уволиться со службы по состоянию здоровья.

Кроме того, писали, кто сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и как они будут служить.

Что касается топ-чиновников, то не смогут получить УДО осужденные министры, их заместители, народные депутаты, судьи Верховного Суда и судьи ВАКС, советники и помощники Президента, спикера и премьер-министра.

В Вооруженных силах сформируют отдельные подразделения для осужденных, сообщил Министр юстиции Денис Малюська.

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