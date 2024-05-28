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28 мая: какой сегодня праздник и главные события

09:03, 28 мая 2024
В Украине отмечают День полицейского офицера общества и День краеведения.
28 мая: какой сегодня праздник и главные события
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Во вторник, 28 мая, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

По данным «daytoday», сегодня:

  • 149-й день года;
  • 217 дней до конца года;
  • восход солнца - 04:54;
  • закат — 20:55:
  • продолжительность дня 16:02;
  • фаза луны – «последняя четверть».

В Украине 28 мая отмечают День полицейского офицера общества и День краеведения.

В мире – Всемирный день голода, День международной амнистии, Международный день действий за здоровье женщин, День менструальной гигиены. В США – День гамбургера.

День полицейского офицера общины

В этот день чествуют полицейских офицеров общины и обращают внимание на то, как Украина меняет стратегию работы полиции.

В рамках международной практики, известной как community policing, такие полицейские живут и работают в конкретном территориальном обществе, чтобы увеличить присутствие местных полицейских, содействовать коммуникации с жителями, поддерживать порядок, предотвращать правонарушения и преступления, разрешать конфликты и привлекать к сотрудничеству местных жителей.

Всеукраинский день краеведения

Цель дня – сделать доступной для широких масс историю, культуру и обычаи нашего народа. Праздник должен привлечь внимание представителей властных структур, образовательных учреждений, общественных организаций и лично каждого гражданина нашей страны к крайне важной для нас и нашим потомкам дисциплины под названием «Краеведение».

1925 в Харькове началась I Всеукраинская конференция по краеведению, во время работы которой был создан Украинский комитет краеведения.

По новому календарю ПЦУ верующие отмечают 28 мая церковный праздник – преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского, священномученика Элладия епископа.

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 мая:

1742 год — в Лондоне открывают первый в мире крытый плавательный бассейн;

1830 год — президент США Эндрю Джексон подписывает Акт о выселении индейцев;

1918 год — Армения и Азербайджан провозглашают государственную независимость;

1923 год — генеральный прокурор США объявляет, что женщины имеют право носить штаны где угодно и когда им это вздумается;

1925 год — в городе Харькове начинается I Всеукраинская конференция по краеведению, во время работы которой создают Украинский комитет краеведения;

1957 год — в США основывают Национальную академию грамзаписи, вручающую одну из самых престижных премий в мире музыки — "Грэмми";

1959 год — американские ученые проводят успешный запуск в космос с возвращением двух обезьян, Айбл и Бейкер на ракете АМ-18;

2009 год — в Киеве открывают Культурно-просветительский центр "Alex Art House".

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