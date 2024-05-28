28 травня: яке сьогодні свято та головні події

В Україні відзначають День поліцейського офіцера громади та День краєзнавства.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 28 травня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

За даними «daytoday», сьогодні:

149-й день року;

217 днів до кінця року;

схід сонця — 04:54;

захід сонця — 20:55:

тривалість дня 16:02;

фаза місяця — «остання чверть».

В Україні 28 травня відзначають День поліцейського офіцера громади та День краєзнавства.

У світі - Всесвітній день голоду, День міжнародної амністії, Міжнародний день дій за здоров'я жінок, День менструальної гігієни. У США - День гамбургера.

День поліцейського офіцера громади

Цього дня вшановують роботу поліцейських офіцерів громади та звертають увагу на те, як Україна змінює стратегію роботи поліції.

У межах міжнародної практики, відомої як community policing, такі поліцейські живуть і працюють у конкретній територіальній громаді, щоб збільшити присутність місцевих поліцейських, сприяти комунікації з мешканцями, підтримувати порядок, запобігати правопорушенням і злочинам, розв'язувати конфлікти і залучати до співпраці місцевих жителів.

Всеукраїнський день краєзнавства

Мета дня - зробити доступною для широких мас історію, культуру та звичаї нашого народу. Свято має привернути увагу представників владних структур, освітніх закладів, громадських організацій та особисто кожного громадянина нашої країни до вкрай важливої для нас і наших нащадків дисципліни, що має назву «Краєзнавство».

1925 року в Харкові розпочалася I Всеукраїнська конференція з краєзнавства, під час роботи якої було створено Український комітет краєзнавства.

За новим календарем ПЦУ віряни відзначають 28 травня церковне свято - преподобного Микити сповідника, єпископа Халкідонського, священномученика Елладія єпископа.

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 травня:

1742 рік — у Лондоні відкривають перший у світі критий плавальний басейн;

1830 рік — президент США Ендрю Джексон підписує Акт про виселення індіанців;

1918 рік — Вірменія й Азербайджан проголошують державну незалежність;

1923 рік — генеральний прокурор США оголошує, що жінки мають право носити штани де завгодно й коли їм це заманеться;

1925 рік — в місті Харкові розпочинається І Всеукраїнська конференція з краєзнавства, під час роботи якої створюють Український комітет краєзнавства;

1957 рік — у США засновують Національну академію грамзапису, що вручає одну з найпрестижніших премій у світі музики — "Греммі";

1959 рік — американські вчені проводять успішний запуск в космос з поверненням двох мавп, Айбл та Бейкер на ракеті АМ-18;

2009 рік — у Києві відкривають Культурно-просвітницький центр "Alex Art House".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.