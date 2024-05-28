Чи варто видаляти застосунок «Резерв+» з телефону після оновлення даних: відповідь ТЦК

Військовозобов'язаним не радять видаляти додаток «Резерв+» після оновлення даних.

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Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»).

У Міноборони назвали три способи оновити дані: ТЦК і СП, ЦНАПи та Мобільний додаток «Резерв+».

Стало відомо, що буде, якщо видалити «Резерв+» з телефону після оновлення даних.

Так, після реєстрації та оновлення даних не варто видаляти цей застосунок з телефону. Про це зазначила речниця Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Альона Кузіна в інтерв'ю «11 каналу».

За її словами, всі дані залишаться у реєстрі.

«Якщо ви видалили після реєстрації застосунок, то ви просто видалили застосунок із телефону, і це не правильно», - сказала Кузіна.

Вона додала, що після того, як військовозобов'язаний зареєструвався в застосунку «Резерв+» і оновив свої дані, його все ж викличуть до ТЦК. Це зроблять за допомогою повістки або в інший спосіб.

Кузіна також зазначила, що перші дні переходу від паперової системи до цифрової можуть бути проблемними, адже велика кількість користувачів встановила застосунок. Однак, за її словами, фахівці ліквідують всі проблеми.

Також повідомлялося, що зламати систему застосунку «Резерв+» і отримати бази даних з нього неможливо, оскільки ці дані там не зберігаються.

Крім того, раніше «Судово-юридична газета» писала, що наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій – наприклад, особи невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту. Профільний заступник міністра оборони Катерина Черногоренко питання, чи буде ухвалено відповідну постанову, поки не коментувала.

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