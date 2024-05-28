Следует ли удалять приложение «Резерв+» с телефона после обновления данных: ответ ТЦК

Военнообязанным не рекомендуют удалять приложение «Резерв+» после обновления данных.

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Как известно, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета»).

В Минобороны назвали три способа обновить данные: ТЦК и СП, ЦНАПы и Мобильное приложение «Резерв+».

Стало известно, что после удаления «Резерв+» с телефона после обновления данных.

Так, после регистрации и обновления данных не следует удалять это приложение с телефона. Об этом отметила представитель Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Алена Кузина в интервью «11 каналу».

По ее словам, все данные останутся в реестре.

«Если вы удалили после регистрации приложение, то вы просто удалили приложение с телефона, и это неправильно», - сказала Кузина.

Она добавила, что после того, как военнообязанный зарегистрировался в приложении «Резерв+» и обновил свои данные, его все же вызовут в ТЦК. Это сделают с помощью повестки или другим способом.

Кузина также отметила, что первые дни перехода от бумажной системы к цифровой могут оказаться проблемными, ведь большое количество пользователей установило приложение. Однако, по ее словам, специалисты устраняют все проблемы.

Также сообщалось, что сломать систему приложения «Резерв+» и получить базы данных из него невозможно, поскольку эти данные там не хранятся.

Кроме того, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что сейчас приложение Резерв+ не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, что может вызвать вопрос о юридических последствиях совершенных в приложении действий - например, лица неверно указывают свой адрес, номер телефона или электронную почту. Профильный заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко вопрос, будет ли принято соответствующее постановление, пока не комментировала.

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